Al menos 6 de cada 10 casos Covid-19 en Ciudad de Mexico son por variante Delta

Más de la mita de los pacientes internados en las últimas semanas en Ciudad de México están infectados con la variante Delta, así lo dio a conocer la secretaria de Salud, Olivia López.

Aclaró que no se muestrean todos los casos para hacer la secuenciación genética pero que de los casos muestreados se encuentran en esa proporción.

Leer mas: Seis niños con oxígeno por Covid-19 en Nuevo León

La funcionaria de salud de Ciudad de México dijo que no es que la variante Delta produzca un cuadro más grave, sino que es más contagiosa y a mayor contagios mayor es la probabilidad de que algunas personas sean hospitalizadas.

La variante Delta fue detectada en India en octubre de 2020 y se encuentra ya en al menos 80 países. En México fue detectada el dos de julio cuando se detectaron los primeros seis casos y ocho días después la cifra se había duplicado.

Olivia López dijo que por la capacidad de transmisión de la variante Delta, esta puede desplazar al resto de las variantes y volverse predominante.

La variante 519, que fue identificada como "mexicana" ya se encuentra desplazada y en el territorio nocional conviven las variantes Gamma, Alfa que están siendo sustituidas por la variante Delta de manera muy rápida.

Leer mas: El café disminuye el riesgo de contagio grave de Covid-19

Desde el inicio de la pandemia, Ciudad de México ha presentado 730 mil casos de Covid-19 y han fallecido por su causa 35 mil 103 personas.

La historia de los niños indígenas que 'Anne with an E' no terminó de contar