Alacrán volador, ¿realmente es peligroso?

México.- El alacrán volador o escorpión volador es un insecto con características similares al de un alacrán, pero este tiene un par de alas. Se han reportado avistamientos en Sonora en años anteriores generando alarma sobre supuestos ataques, pero esto no es del todo cierto.

Este alacrán volador tiene el nombre científico de Nuptialis de Panorpa, se ecuentra en amplias zonas del hemisferio norte, pero que si apariencia no te engañe, ya que de acuerdo a una publicación de la Revista Mexicana de la Biodiversidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado por la revista Science Direct, estos insectos son inofensivos para el ser humano.

El artículo relata que la estructura parecida a un aguijón de escorpión que le sale del abdomen es en realidad su estructura genital y se usa únicamente para su apareamiento con las Nuptialis de Panorpa hembras.

Los científicos indican que la estructura de este insecto se asemeja bastante a las verdaderas moscas primitivas. Presentan distribución mundial, especialmente en climas templado húmedo y subtropical, con una representación moderada a escasa en colecciones científicas.

Estos insectos se alimentan principalmente de vegetación, néctar, animales muertos, de moscas atrapadas en telarañas, son inofensivos pero si le les molesta pueden atacar mas no usar su aguijón para inyectar veneno.

La familia Panorpidae fue la primera en aparecer en el registro fósil, con 2 especies de Panorpa en el ámbar Báltico proveniente del Oligoceno, hace 35 millones de años.

Esta especie de insectos puede encontrarse con más frecuencia en las regiones de México de cadenas montañosas como: el Eje Volcánico Transversal, la sierra Madre Oriental, la sierra Madre Occidental y la sierra Madre del Sur.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que observes este insecto no tienes nada de qué temer, simplemente no lo molestes y déjalo continuar. A pesar de su apariencia, seguramente anda en busca de vegetación o insectos para su alimentación o en apareamiento buscando una hembra. No son venenosos y no te atacarán a menos que tú los molestes primero.