Alcohol, entre las causas de embarazos no deseados en México

México.- Combinar el consumo de alcohol y de otras sustancias, tanto en la primera relación sexual como en las siguientes, es una de las causas de los embarazos no deseados en México, sobre todo en adolescentes.

Lo anterior fue destacado en el marco de la ponencia "Alcohol y mi primera vez", impartida por Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaría general del Consejo Nacional de Población (Conapo), y Gady Zabicky Sirot, de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

A través de las redes sociales de los organismos, sus representantes nacionales destacaron además que el alcohol impide que se dé una relación sexual consensuada entre las parejas, se pierda autonomía y se corra el riesgo de abusos y violaciones sexuales, así como de infecciones de transmisión sexual.

En un trabajo conjunto entre organizaciones como las que ellos representan, padres de familia y maestros indicaron que es necesario que se hable del tema, sobre todo que se eduque a las nuevas generaciones culturalmente para respetar la decisión de las mujeres y consumir alcohol solo con responsabilidad.

Alcohol y vida sexual

Gabriela Rodríguez Ramírez indicó en una conferencia digital que entre las adolescentes de 10 a 19 años que han tenido relaciones sexuales durante los últimos tres meses, el 25 por ciento no usó métodos anticonceptivos si consumió bebidas alcohólicas.

Al respecto, agregó que si bajo los efectos del alcohol se tiene la primera relación sexual, o cualquier tipo de relación sexual, no se cuenta con conocimiento informado, que es lo mínimo que debe ocurrir para que ambos estén de acuerdo en esa práctica.

"Es muy importante considerar que el consumo de alcohol de bebidas alcohólicas y otras sustancias no combina con las prácticas sexuales", añadió la especialista. Asimismo, hizo hincapié en que este problema no solo ocurre en adolescentes, sino también en adultos.

Por su parte, Gady Zabicky Sirot explicó que en la adolescencia existen muchas primeras veces; sin embargo, dijo que dos son muy importantes: como la decisión libre, consciente, informada y respetuosa que deben tener un hombre y una mujer para iniciar su vida sexual activa; y para el momento en que se decide iniciar el consumo de algunas sustancias.

Cerebro en formación

De acuerdo con importantes organizaciones internacionales, los derechos sexuales deben aparecer después de los 16 años; no obstante, comentó que cuando se habla de sustancias, la recomendación es que no sea al cumplir la mayoría de edad.

Lo anterior, ya que neurocientíficos han indicado que es importante que no se empiece a beber alcohol, que no se fume cannabis y que no se consuma tabaco antes de los 20 años, porque aseguran que todavía el cerebro está en una formación activa, y es prematuro ponerle ese tipo de sustancias.

Zabicky Sirot aclaró que tanto el consumo prematuro de sustancias como los embarazos no deseados en adolescentes se dan también por situaciones en común, como serían el abandono, la marginalidad, la falta de acceso de salud o de algún sistema de salud, así como la falta de educación.

"El consumo de sustancias prematuro, como el embarazo no deseado en adolescentes, por ejemplo, se da por situaciones comunes. Digamos que a y b vienen de c, como sería el caso de un adolescente que viven en el abandono", reafirmó.

Educación sexual

Gabriela Rodríguez Ramírez señaló que aunque los anticonceptivos se generalizaron en los últimos cincuenta años, los adolescentes solo los usan la mitad de las veces en la primera vez.

"Y tenemos por lo tanto casi mil nacimientos diarios de adolescentes, de madres adolescentes, 373 mil al año, y las causales son que no conocían el método, no lo sabían usar; el novio no lo quiso usar, no sabían bien cómo utilizar el anticonceptivo de emergencia, etcétera", señaló.

Ante este panorama, compartió que han lanzado la campaña «Yo decido», que busca concientizar respecto a que es la mujer quien decide sobre su vida sexual: cuándo, con quién, a qué hora, pero también a los hombres para que tomen la corresponsabilidad en su vida sexual y reproductiva.

"El embarazo de adolescentes no es un tema de mujeres, es un tema de mujeres y de hombres, porque además los que embarazan son hombres. Estamos hablando de prácticas sexuales", añadió.

En un mensaje para padres de familia, recomendó que se abran a hablar de los roles sexuales en la casa, de la necesidad de que sus hijos respeten a sus hermanas, a sus novias, a sus amigas y por supuesto de que se prevengan de embarazos. La información permite prevenir, concluyó.