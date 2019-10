Alergias y asma; el terror de los niños en Halloween

México.- Las alergias y el asma pueden convertir al Halloween en una noche de espanto, de forma que los padres deben permanecer atentos.

Algunas barras de dulce pequeñas no tienen etiquetas que alerten sobre los posibles alérgenos alimentarios, por ejemplo los cacahuates, comentó el Dr. Todd Mahr, presidente del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology).

Pero los alérgenos alimentarios no son el único problema potencial.

"Halloween ocurre en otoño, y salir a pedir dulces implica ser consciente de las alergias otoñales", dijo Mahr en un comunicado de prensa del colegio.

La ambrosía y otros tipos de polen pueden desencadenar alergias otoñales. Mantenga el polen fuera de casa dejando el calzado en la puerta, y haciendo que los niños se duchen, se laven el pelo y se cambien de ropa después de haber estado al aire libre. Los niños que toman antialérgicos deben seguir tomando sus medicamentos durante dos semanas tras la primera helada, aconsejó Mahr.

Un cambio repentino en el tiempo puede desencadenar un ataque de asma. Si hace frío en Halloween, piense en una capa adicional bajo o encima del disfraz de los niños con asma.

El tiempo seco y con viento es malo para las personas con alergias, porque el viento propaga el polen y el moho. Esté atento al pronóstico del polen para ver si habrá niveles altos de polen en el aire en Halloween. Si es así, piense en tomar antialérgicos.

Tenga cuidado con las casas encantadas si su hijo tiene asma. El miedo y otras emociones intensas pueden afectar a los patrones normales de respiración, lo que puede desencadenar el asma.

Muchas casas encantadas también tienen máquinas de humo, y el humo de cualquier tipo es peligroso para los asmáticos. Si va a una casa encantada, lleve los inhaladores, recomendó Mahr.

O mejor todavía, en lugar de ir a una casa encantada, piense en hacer su propia fiesta de Halloween.