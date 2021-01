Alergólogos de Estados Unidos afirman que la vacuna contra covid es segura

Los alergólogos estadounidenses indican que las vacunas contra la covid son seguras, incluso para quienes han presentado alergias a medicamentos o alimentos.

En Estados Unidos han sido aprobadas dos vacunas contra el coronavirus, de las farmacéuticas MODERNA y Pfizer, estas recibieron aprobación para el uso en emergencias por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). (Lee también: México producirá vacuna AstraZeneca contra el covid: Marcelo Ebrard)

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a Aleena Banerji, directora de la unidad de alergias e inmunología clínica del Hospital General de Massachusetts, la preocupación de la población se derivó tras algunas reacciones alérgicas que se dieron a conoce en Gran Bretaña al inicio de los estudios clínicos, por lo que la doctora y su equipo decidieron hacer investigaciones y a revisar todo lo que se sabe sobre las reacciones alérgicas a las vacunas.

Los resultados fueron publicados en la edición número 31 de la revista Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, esta investigación hará posible que todas las personas puedan recibir una vacuna de forma segura, aún si tienen alergias a otros medicamentos.

"Como alergólogos, deseamos animar a la vacunación al asegurar al público que ambas vacunas contra la COVID-19 aprobadas por la FDA son seguras", planteó Banerji en un comunicado de prensa del hospital.

"Nuestras directrices se basan en las recomendaciones de las agencias reguladoras de Estados Unidos, y proveen unos pasos claros para la comunidad médica para administrar de forma segura ambas dosis de la vacuna a individuos con antecedentes de alergias".

Las reacciones alérgicas a la vacuna contra coronavirus son raras y ocurren en 1.3 personas por cada millón, Las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna tendrán una tasa igual de baja, aseguraron los investigadores.

Además, las clínicas de vacunas monitorizarán a todos los pacientes durante 15 a 30 minutos, y pueden gestionar cualquier reacción alérgica que ocurra, anotaron.

Las personas con antecedentes de una alergia grave (anafilaxia) a un medicamento o una vacuna deben hablar con sus alergólogos antes de vacunarse. Las que tienen alergias graves a los alimentos, los fármacos orales, el látex o el veneno pueden vacunarse de forma segura, concluyeron Banerji y su grupo.