Alerta BCS por desabasto de medicinas

México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó al Gobierno de Baja California Sur --presidido por el panista Carlos Mendoza Davis-- que el suministro de medicamentos y material de curación iniciará hasta marzo próximo.



En medio de las protestas que han acompañado la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Gobierno sudcaliforniano fue notificado por la Oficialía Mayor de Hacienda y Crédito Público, según reveló el Mandatario en su cuenta de Twitter.

"En el caso de la primera entrega, la cual iniciará en el mes de marzo de 2020", reza el oficio relacionado con los medicamentos y bienes terapéuticos para el ejercicio fiscal 2020. El mismo aviso fue turnado para el envío de material de curación.

"Vienen tiempos difíciles en salud. #BCS se sumó a las compras nacionales de medicamentos y material de curación del gobierno federal. Así, no nos transferirán recursos. Las medicinas licitadas no llegarán sino hasta marzo. ¿Y mientras? ¿Desabasto? No hay programación", previno el Gobernador.

Escrito donde señalan la falta de medicamentos. Agencia Reforma

El oficio girado por Hacienda comunica al Gobierno estatal que "se podrán realizar entregas extraordinarias que faciliten las áreas requirentes, cuando se presente un caso fortuito o fuerza mayor o situaciones impredecibles o contingencias sanitarias".