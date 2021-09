Alerta Secretaría de Salud por presencia de Candida auris en México

La Secretaría de Salud alertó sobre la presencia del hongo Candida auris en México, esta es una enfermedad altamente transmisible y resistente a diversos fármacos.

La Candida auris se encuentra en los entornos hospitalarios. El hongo fue detectado en Nuevo León en mayo del 2020 y para el 22 de agosto del 2021 sumaban ya 40 casos confirmados en cinco hospitales de esa entidad.

Para junio de 2021 se detectó otro caso de Candida auris en Tabasco. La Secretaría de Salud dijo que ante la detección de C. auris en pacientes hospitalizados existe una normativa que se debe aplicar para evitar brotes.

En México el protocolo sanitario dicta lo siguiente:

1. Fortalecimiento de la estrategia de Higiene de manos, garantizando la capacitación, evaluación y disponibilidad de insumos para su realización adecuada. El uso de guantes no sustituye la correcta higiene de manos.

2. Los pacientes colonizados o infectados por C. auris deben ser manejados con las medidas de precaución estándar y por contacto.

3. Los pacientes hospitalizados con C. auris, deberán ser manejados con precauciones de aislamiento por contacto, preferentemente en habitaciones individuales o en aislamiento de cohorte cuando se identifiquen más pacientes con el mismo patógeno.

4. Limpieza y desinfección de las áreas, mobiliario, equipos y dispositivos médicos (termómetros, baumanómetros, bombas de infusión, teclados de computadoras, mesillas del paciente, camas y barandillas, etc.), garantizando el uso correcto de desinfectantes, preferentemente hipoclorito sódico al 0.5%.

5. En la vigilancia por laboratorio, para detección de casos nuevos: En cepas obtenidas de hemocultivo, urocultivo, o sitios anatómicos como axila e ingle, en pacientes con sospecha de colonización por C. auris, en los siguientes casos: a) Paciente con diagnóstico positivo a la COVID-19; b) Paciente con neumonía atípica; c) Paciente con factores de riesgo (diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal crónica, cirugía reciente, etc.); d) Hospitalización prolongada en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); e) Métodos invasivos, hemodiálisis, alimentación parenteral, ventilación mecánica; f) Uso de antibióticos de amplio espectro.

Síntomas de la infección por Candida auris

Puede ser difícil identificar las infecciones por C. auris debido a las siguientes razones:

Los síntomas de una infección por C. auris son similares a los causados por otras infecciones por hongos.

Los pacientes que tienen una infección por C. auris a menudo ya están muy enfermos. Es difícil diferenciar los síntomas de infección de otros síntomas.

La C. auris se puede confundir con otros tipos de hongos, a menos de que se utilicen exámenes de laboratorio especiales para identificarla.

Es probable que la fiebre alta y los escalofríos que no desaparecen después de tomar antibióticos sean un signo de una infección por C. auris. Dígale a su proveedor de inmediato si usted o un ser querido tiene una infección que no está mejorando, incluso después del tratamiento.

Leer mas: Fármaco contra Covid-19 ayuda a superar la enfermedad grave en cinco días o menos