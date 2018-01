Alerta contra cirugías plásticas de bajo costo

En redes sociales se puede apreciar a personas que ofrecen miniesculturas entre los seis y ocho mil pesos por una sola zona, requiriendo la persona una hospitalización de diez horas para su recuperación.

Ignacio Zavala Escajadillo, comisionado estatal de Coepriss, explicó que esto pone en duda la credibilidad del médico, ya que cada paciente mantiene reacciones distintas ante una operación, por lo que señala que se debe tener mucho cuidado para evitar que sean charlatanes quienes ofrecen este servicio. “Debe la persona valorar todos los factores antes de poner en riesgo su vida”, explicó el funcionario estatal.

Foto: Temática / Pixabay

Sanciones

Durante el 2016 fueron tres clínicas de bellezas sancionadas en Culiacán, Mazatlán y Ahome debido a que no contaban con los permisos de Salud para operar. Una persona que realiza cirugías estéticas debe ser un especialista en el área y no un médico general o con otra especialidad, ya que, de no ser así, se corre el riesgo de que ocurran malformaciones al quererse aumentar o quitar una parte del cuerpo, o bien querer moldearlo y que queden zonas disparejas por no haber recibido una lipoescultura adecuada.

Si desean realizarse una cirugía plástica, deben revisar que el médico cuente con cédula profesional validada ante la Sepyc y la Secretaría de Salud, permiso sanitario de Coepriss y quirófanos aprobados para atender cualquier complicación médica.