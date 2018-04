Alerta por aumento de paperas

Cd. de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) alertó sobre el incremento de casos de parotiditis infecciosa, enfermedad conocida como paperas, que afecta gran parte del País, principalmente Tamaulipas, Nuevo León y Quintana Roo.



Según el aviso epidemiológico emitido por la dependencia, hasta la semana pasada, se han notificado 2 mil 619 casos de parotiditis infecciosa en México.



Los estados con mayor número de casos son Tamaulipas, con 561 (21 por ciento); Nuevo León, con 302 (12 por ciento); Quintana Roo, con 203 (8 por ciento); Jalisco, con 189 (7 por ciento) y Chihuahua con 167 (6 por ciento).



Los grupos de edad más afectados a nivel nacional son los adultos de 25 a 44 años, con 805, seguido del grupo de 20 a 24 años con 531, y los niños de 5 a 9 años, con 388.

La distribución por sexo muestra un discreto predominio en los hombres con 1,450 (55 por ciento) y mil 169 (45 por ciento) en mujeres", detalla el aviso.

En lo que va del año, se han notificado brotes en la Ciudad de México, Sonora y Chihuahua, especialmente en universidades, entre población estudiantil joven.



Miguel Betancourt, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, indicó que la parotiditis infecciosa es una enfermedad prevenible por vacunación y es necesario aplicar una dosis al año de edad, y un refuerzo a los 6 años.



Sin embargo, precisó que, a pesar de la vacunación contra las paperas, se trata de una enfermedad que en México no se ha eliminado.

En México, la Secretaría de Salud (...) reporta en promedio mil casos al año. Generalmente son benignos, dijo.

Respecto a los brotes, por ser en personas mayores de 15 años, el experto indicó que puede deberse a la falta de un esquema de vacunación completa. De hecho, aproximadamente un 57 por ciento de mexicanos no tiene las dosis completas.



Otra causa puede ser que efectividad de la vacuna no ha sido ideal en algunas personas. Además, el contacto cercano con personas con la enfermedad, aunque se tenga la vacuna, puede producir el padecimiento, pero más leve.



"En estos casos se puede deber a que no les pusieron las dos dosis; a que, por alguna razón, en estas personas en particular no alcanzó la eficacia ideal la vacuna, y, en tercer lugar, aunque sí se recibió la vacuna y sí se esté protegido, pero por tener contacto estrecho con una persona que esté enferma", comentó.

Síntomas de paperas

Cuando se desarrollan, los signos y síntomas iniciales comienzan al cabo de 12 o 25 días después de infectarse, e incluyen:

Fiebre

Dolor de cabeza y malestar general

Dolor muscular

Pérdida del apetito

Debilidad y fatiga