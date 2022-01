Algunos grupos en México tendrán inmunidad a Covid-19 en febrero: Epidemiólogo

El doctor Alejandro Macías, conocido en YouTube por explicar el avance de la pandemia en México, asegura que algunos estados podrían tener la inmunidad contra el Covid-19 hasta en febrero, pero aún se espera días intensos de contagios por la variante Ómicron.

En entrevista con Adela Micha en el programa “Me lo dijo Adela”, el médico internista e infectólogo explicó que la variante Ómicron del coronavirus Sars-Cov-2 va a entrar con gran fuerza en México y “vamos a tener 15 días muy intensos”.

Detalló que este patógeno provoca "una enfermedad que por fortuna no pone muy grave la gente, pero si no hay vacunados, todavía se pueden saturar los hospitales, no hemos visto nada todavía, está entrando de una manera sorprendente al país".

Por lo anterior recomendó que las personas que puedan trabajar desde casa lo hagan, además recordó que hay que evitar lugares concurridos, usar cubrebocas, ventilar los espacios cerrados y hacerse pruebas de Covid-19 en caso de presentar síntomas.

Señaló que en la actualidad de cada 100 personas que se hacen la prueba de covid-19, casi la mitad sale positivo, lo que refleja la rapidez con la que se está propagando la pandemia, pero indicó que se debe de tomar en cuenta de que son pocas las personas que se someten a la prueba covid.

Respecto a la inmunidad de rebaño, el doctor Macías explicó que "la inmunidad de rebaño no la vamos a lograr, sólo habrá que mucha gente tenga inmunidad, anticuerpos y un grado de defensas para que se logre una inmunidad de grupo hacia finales de febrero y que será un virus que terminaría sólo con catarros recurrentes todos los años"

El especialista en medicina detalló que el catarro y la voz ronca son algunos de los síntomas de la variante Ómicron en las personas vacunadas contra en Covid-19. Indicó que ante sospechas o síntomas de esta enfermedad lo peor que se puede hacer es auto medicarse.

En cuanto a los contagios entre la población infantil, el médico señaló que cada vez se presentarán más casos, pero estos serán leves

"Los bebés no se podrán graves, solo tendrán cuadros leves, y en los niños se verán más casos porque antes estaban resguardados y ahora con menos nivel de vacunación vamos a ver más niños infectados, esperamos que el grado de gravedad sea bajo".

"Las variantes anteriores van a desaparecer ante la presencia dominante de ómicron, ahora hay que preocuparse de ómicron y a partir del segundo trimestre de este año la pandemia entrará en una etapa más manejable", añadió.