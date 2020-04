Algunos pacientes con COVID-19 sufren el síndrome de Guillain-Barré

Estados Unidos.- Unos estudios están comenzando a mostrar que, en casos inusuales, las personas con una COVID-19 grave podrían desarrollar un grave trastorno del sistema nervioso conocido como síndrome de Guillain-Barré.

"El síndrome de Guillain-Barré es una afección bien conocida en que el sistema inmunitario propio se dirige a los nervios periféricos como si fueran objetos foráneos y los ataca, lo que resulta en las características principales de la enfermedad", explicó el Dr. Anthony Geraci, director de medicina neuromuscular de Northwell Health en Great Neck, Nueva York.

Te puede interesar: Síndrome de Guillain-Barré: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

Los síntomas del trastorno "incluyen debilidad, arreflexia [ausencia de reflejos], parestesia [cosquilleo], y, en algunos casos, debilidad muscular y ataxia [falta de equilibrio]", apuntó Geraci.

No es raro que los casos graves de enfermedades infecciosas desencadenen el Guillain-Barré, anotaron los expertos. Según los autores italianos del nuevo estudio, el síndrome también se ha observado en pacientes que luchan contra el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus y, de forma más notable, el Zika, una infección transmitida por los mosquitos.

Siguiendo el rastro del coronavirus y el síndrome de Guillain-Barré

El nuevo estudio es de la autoría de un equipo de médicos que lucharon contra un importante brote de COVID-19 en Pavía, una ciudad del norte de Italia.

En un informe publicado en la edición en línea del 17 de abril de la revista New England Journal of Medicine, los autores dijeron que entre el 28 de febrero y el 21 de marzo, tres hospitales de la región trataron a unos 1,200 pacientes con COVID-19. Cinco de esos pacientes mostraron síntomas cuya causa más probable fue el Guillain-Barré, apuntó el equipo.

Los síntomas del Guillain-Barré tienden a surgir de cinco a 10 días tras el inicio de los síntomas comunes de la COVID-19, dijeron los investigadores. Esos primeros síntomas del Guillain-Barré incluyeron debilidad en las piernas, cosquilleo y debilidad facial. En un plazo de dos días más, los síntomas empeoraron hasta que las cuatro extremidades estaban debilitadas o paralizadas, según el grupo italiano.

Los cinco pacientes recibieron terapia con inmunoglobulina para potenciar su respuesta inmunitaria al coronavirus, y un paciente fue tratado con el plasma sanguíneo rico en anticuerpos de un superviviente a la COVID-19.

Un mes tras iniciar el tratamiento, "dos pacientes seguían en la unidad de cuidados intensivos [UCI] y recibían ventilación mecánica, dos recibían fisioterapia debido a una parálisis flácida y tenían un movimiento mínimo en las extremidades superiores, y uno había sido de alta y podía caminar de forma independiente", según el informe.

El Dr. Sami Saba es neurólogo del Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York. Al leer los hallazgos, se mostró de acuerdo en que "muchas infecciones pueden ser desencadenantes del síndrome de Guillain-Barré, así que no resulta del todo sorprendente que veamos casos asociados con el nuevo coronavirus".

Saba enfatizó que dado que muchos pacientes de UCI con COVID-19 ya están sedados y en ventilación mecánica, es difícil saber si sus extremidades están funcionando como deberían.

"En esos casos, la debilidad y la pérdida sensorial pueden ser muy difíciles de identificar si no están despiertos, si no mueven las extremidades o si no pueden decir qué están experimentando", señaló Saba. "Pero dado que el Guillain-Barré puede afectar a los músculos que nos ayudan a respirar, será muy importante tomar ese diagnóstico en cuenta en los que tienen problemas para salir del ventilador, sobre todo si parece que su función pulmonar se está recuperando".

Por su parte, Geraci enfatizó que el Guillain-Barré sigue siendo bastante raro: hubo apenas cinco casos entre 1,200 en este nuevo estudio. Se mostró de acuerdo en que se necesita una variedad de pruebas antes de que se pueda realizar un diagnóstico firme del síndrome.

Te puede interesar:

Qué es el Síndrome Guillain-Barré, la enfermedad que padece Ema Huevo

Ema Huevo sale del hospital pero continúa en estado delicado

Perú en alerta por casos de síndrome de Guillain Barré