Alimentación para embarazadas

México.- La mayoría de las mujeres suele preocuparse por su alimentación durante el embarazo, sobre todo para que el bebé tenga los nutrientes necesarios que le den un óptimo desarrollo. Aquí encontrarás una guía para saber qué alimentos incluir en tu dieta de embarazada o cuáles evitar.

Antes de comenzar, debes saber que la mejor dieta es la que un médico te recomiende tras dar el diagnóstico de embarazo, el profesional de la salud sabrá orientarte y despejar tus dudas sobre la alimentación en el embarazo.

Lo que debes considerar

Cuando se planea un embarazo, generalmente se debe tener una dieta con cero alcohol desde varios meses antes y comenzar a tomar ácido fólico. Si el embarazo ha sido de sorpresa, también tienes la oportunidad de darle al bebé una adecuada nutrición a través de tu alimentación.

Debes tener en cuenta que el embarazo no necesariamente te hará ganar peso, se recomienda que la madre aumente 300 calorías diarias a su dieta común, la regla general indica que durante un embarazo se puede seguir una dieta sana normal como la llevas diariamente ya que se ella se obtienen los nutrientes necesarios, salvo el hierro y el ácido fólico.

Qué debe contener

La dieta de una mujer embarazada debe contener de manera equilibrada los siguientes alimentos:

Pan, cereales y papas. Estos deben comprender el 70 por ciento de la dieta de una mujer embarazada, se deberá elegir entre los cereales que aporten mayor cantidad de fibra, vitaminas y minerales.

Frutas y hortalizas. Preferentemente frescas, pero también podrían ser congeladas o enlatadas, se recomiendan al menos cinco raciones de estos alimentos al día.

Carne, pescados. Son fuente de proteínas, vitaminas y minerales.

Leche y productos lácteos. Estos alimentos proporcionan calcio y proteínas, sólo trata de elegir los productos bajos en calorías.

Azúcar y grasa. Estos alimentos deben consumirse con menor frecuencia, si llevas una dieta saludable un antojito dulce de vez en cuando no te dañará ni a ti ni a tu bebé.

Otras consideraciones

Durante el embarazo no comes por dos en términos de calorías, una dieta sana es necesaria para dar sustento a la madre como al bebé, la ingesta de calorías extra deberá ser en promedio de 300. El embarazo no es una licencia para comenzar a comer demasiado, esto hará que ganes peso que se quedará contigo por un largo rato tras tener a tu bebé.

Si al momento del embarazo te encuentras en un régimen alimenticio de bajas calorías es necesario abandonarlo, no se recomienda perder peso durante la gestación.

Qué evitar

El alcohol

Alto consumo de vitamina D (evita el hígado, aceite de hígado de bacalao) la vitamina D que se encuentra en las frutas es aceptable.

Huevos crudos o poco cocinados. Pueden contener salmonella, evita la mayonesa casera.

Quesos curados. Pueden contener una bacteria llamada listeria que ocasiona abortos espontáneos, también se puede alojar en el paté.

Cacahuate. Sobre todo si existen antecedentes en tu familia de asma, eczema, rinitis alérgica, o alergia a ciertos alimentos.

Cafeína. El consumo ocasional no causa daño alguno, pero sí al llegar a tomar más de cinco tazas de café o bebidas con cafeína al día.

Recuerda que lo más importante es seguir las recomendaciones de tu doctor acerca de una buena alimentación en el embarazo y asistir puntualmente a tus revisiones de control de embarazo.