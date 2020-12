Alimentos con más vitamina C para evitar el covid-19 este invierno

México.- Desde el inicio de la pandemia en el pasado mes de marzo el mundo entero se ha visto afectado por sus estragos, contagiados, muertos, crisis económica, y esto sin profundizar en el tema; en estos momentos una de las ideas más frecuentes es la protección contra las enfermedades respiratorias, común con la llegada del invierno, es por eso que te diremos cuáles son las frutas o verduras con mayor cantidad de vitamina c.

Es cierto que muchas personas adultas, no solo los infantes, sienten un rechazo por el consumo de vegetales, sin embargo todos por igual debemos entender que pasamos por un momento delicado debido al coronavirus, es momento de cuidarse y hacer un esfuerzo por mantener nuestra salud y la de otros.

La vitamina c es fundamental para el correcto funcionar de los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y para fortalecer el sistema inmune, un compuesto cuyo nombre químico es "ácido ascórbico", tanto así, que retirarlo del menú durante largo tiempo puede traer problemas graves como el escorbuto.

A continuación hablaremos sobre los alimentos con mayor cantidad de este micronutriente indispensable para la salud del sistema respiratorio, más en épocas de frío donde el contagio de virus es más probable.

Pimientos rojos

Este vegetal es el rey de la Vitamina C, pues con sus 139 mg de ácido ascórbico por cada 10 gramos se encuentra entre los mejores. Sin embargo hay algo que debe ser considerado, ya que al cocinarse pierde gran parte de la cifra mencionada, por lo que se recomienda ingerirlo crudo en ensaladas.

Perejil

Esta especia tiene 133 mg de ácido ascórbico por cada 100 gramos, puede ser usada en ensaladas, cocinada, o en la presentación que más sea de tu agrado, siempre y cuando no seas alérgico a ella.

Brócoli

Los conocidos por muchos como "arbolitos verdes" son una verdura que no todos consumen, pues aseguran que no tiene buen sabor, sus beneficios para el cuerpo son mayores que los 110 mg de ácido ascórbico por 100 gramos que tiene, así que no debes dudar en agregarlo a tu dieta.

Kiwi

Una fruta tropical que cuenta como 100 mg de ácido ascórbico por 100 gramos, un gran aliado en busca de mantener correctos los niveles de vitamina C, mucho más si es consumido en el desayuno junto con un buen jugo de naranja, una combinación infalible. Además tiene una alta dosis de fibra que contribuye a los problemas intestinales.

Bulbo de hinojo

Sus 93 mg de ácido ascórbico por 100 gramos lo vuelven en un buen complemento para tener una alimentación variada y no aburrirte si deseas mantener tu salud en el sistema respiratorio, además, por su con matices dulces lo vuelve en un ingrediente versátil a la hora de pensar: ¿qué cocinaré hoy?

Aunque no son las únicas opciones que puedes consumir en caso de querer obtener niveles adecuados de vitamina c en el organismo, ya que las siguientes opciones también son adecuadas para conseguir el objetivo:

Uva: 90 mg de ácido ascórbico por 100 gramos; fresas: ofrecen 70 mg de ácido ascórbico por 100 gramos; Albahaca: 61 mg de ácido ascórbico por 100 gramos; Caqui: 60mg de ácido ascórbico por 100 gramos y papaya: 60mg de ácido ascórbico por 100 gramos.