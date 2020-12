Alimentos con vitamina C que no son frutas

La vitamina C es indispensable para el mantenimiento adecuado del sistema inmunológico participa también en el proceso de regeneración de la piel.

Esta vitamina se puede encontrar con más frecuencia en alimentos como frutas y verduras pero también existe en otras fuentes que no necesariamente son frutas. (Lee también: Alimentos con más vitamina C para evitar el covid-19 este invierno)

Entre las frutas y vegetales con más vitamina C se pueden encontrar:

Pimiento rojo: Contiene unos 150 mg por cada 100 gramos.

Brócoli: Alberga 100 mg por cada 100 gramos.

Guayaba: Tiene 180 mg por cada 100 gramos de fruta.

Perejil: Contiene 150 mg por cada 100 gramos.

Coles de bruselas: Aportan unos 90 mg por cada 100 gramos.

Kiwi: 90 mg por cada 100 gramos de fruta.

Sin embargo, otras fuentes de vitamina C no vegetales son:

Cereales. Los cereales pueden contener hasta 50 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

Hígado. El hígado de res, pollo, ternera puede tener alta cantidad de vitamina C en torno a los 25 mg por cada 100 gramos.

Leche y yogur. La leche de cabra y el yogur puede contener hasta 5 mg por cada 100 ml, si se ingiere un vaso de leche al día se podría tener al cantidad necesaria de leche necesaria para el funcionamiento del cuerpo.

Riñón. Las vísceras de vaca contienen vitamina C

Las vitamina C es necesaria para el crecimiento y desarrollo normales y también para:

Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos

Sanar heridas y formar tejido cicatricial

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes

Ayudar a la absorción del hierro

Cocer los alimentos ricos en vitamina C o almacenarlos durante un período de tiempo largo puede reducir el contenido de dicha vitamina. Cocer en microondas o al vapor alimentos ricos en vitamina C puede reducir las pérdidas por la cocción. Las mejores fuentes alimentarias de vitamina C son las frutas y las verduras crudas o sin cocer.