Alimentos que incrementan la saciedad

México.- Cuando le entren antojos de un refrigerio, quizá no piense que una rebanada de pavo puede tener el mismo sabroso efecto que un puñado de papitas. Pero hace tiempo que los científicos saben que la proteína es el nutriente más eficiente no solo para satisfacer el hambre rápidamente, sino también para mantenerlo sintiéndose satisfecho más tiempo que otros alimentos.

Parte de la explicación se encuentra en que la proteína tarda más en digerirse, y en su capacidad de mantener constante el nivel de azúcar en la sangre. Esto, a su vez, evita el tipo de antojo que parece activarse poco después de comer, por ejemplo, una rosquilla de mermelada.

Una investigación reciente realizada en la Universidad de Warwick, en Reino Unido, encontró que hay incluso más elementos de lo que creíamos. Aparte del sistema digestivo, el cerebro también es un factor clave en el motivo de que la proteína sea tan satisfactoria. Unos receptores en el área del cerebro que controla al peso responden con rapidez a los aminoácidos de ciertos alimentos ricos en proteína y envían el mensaje de que el hambre se ha satisfecho.

Todo esto es parte de una reacción en cadena que comienza cuando ciertas papilas gustativas son activadas por el sabor sabroso de la proteína, que con frecuencia se conoce como umami, el quinto sabor después del salado, agrio, dulce y amargo. Dos aminoácidos en particular provocan la respuesta rápida: la arginina, que no es uno de los nueve aminoácidos esenciales, y la lisina, que es uno de ellos porque el cuerpo no puede producirla por sí mismo.

Hace mucho que escuchamos que desde el momento en que uno comienza a comer, recibir el mensaje de que se está lleno tarda 20 minutos, pero casi desde el primer instante que uno consume el primer bocado de proteína, las células cerebrales en cuestión, llamadas tanicitos, comienzan a reaccionar.

Y el pavo no es la única opción. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., los alimentos con las cantidades más altas tanto de arginina como de lisina incluyen a muchos cortes de res, el pollo, el pescado, el lomo de cerdo, el edamame, los frijoles y las lentejas.