Alimentos que parecen saludables pero no lo son

México.- Es probable que ya se haya dado cuenta de que añadir calabacín o zanahoria a un pastel no hará que tenga pocas calorías o que sea saludable por arte de magia. Pero tal vez no se haya dado cuenta de que hay muchos alimentos que suenan saludables pero que en realidad no lo son.

Quizá parezca que un muffin de salvado es la forma perfecta de obtener la fibra necesaria, pero los 3 gramos en un producto promedio de pastelería no justifican toda la harina blanca, azúcar, grasa y calorías que contiene. Un mejor desayuno es mezclar de 2 cucharadas de salvado de trigo con avena no procesada caliente, y echarle un puñado de pasas.

El sushi parece una gran forma de disfrutar del pescado, pero la proporción entre pescado y arroz (por lo general arroz blanco) hace que la porción de proteína sea minúscula (y extremadamente cara por cada onza). Mejor elija sashimi, que es sencillamente rebanadas de pescado crudo, o pida arroz integral en su sushi. También tenga cuidado con la salsa de soya (tiene mucha sal) y limite las salsas picantes de mayonesa que acompañan a muchos rollitos elegantes.

¿Qué podría tener de malo una crema de avellanas y chocolate negro? El problema es que el azúcar y el aceite de palma son los dos primeros ingredientes de muchas marcas populares de los supermercados. Si le encanta el sabor, moje avellanas tostadas enteras en chocolate negro fundido, o haga su propia crema mezclando avellanas recién tostadas en un procesador de alimento hasta que se forme una pasta, y entonces añada el chocolate fundido.

Los chips de remolacha y zanahoria parecen deliciosos y deberían ser bajos en calorías, ¿no? Sea consciente de que las alternativas de verdura a las papitas siguen derivando más de la mitad de sus calorías del aceite. Una onza (28 gramos) tiene las mismas calorías que un boniato de 6 onzas (170 gramos), pero pocos de los nutrientes del boniato. Si quiere verduras crujientes, hornee láminas muy finas de sus verduras favoritas.