Alimentos que producen envejecimiento biológico

España.- Un estudio presentado en el Congreso de Obesidad (ECOICO 2020) encontró que ciertos alimentos aceleran el envejecimiento biológico (de las células), además de que está comprobado que estos alimentos aumentan el riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes.

En el Congreso de Obesidad se dio a conocer que los alimentos ultraprocesados como algunas comidas preparadas, galletitas, refrescos y hamburguesas son los que más favorecen al envejecimiento biológico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El estudio fue publicado en el American Journal of Clinical Nutrition y realizado por Lucía Alonso-Pedrero y especialistas bajo la dirección de Amelia Martí, de la Universidad de Navarra, España.

“El envejecimiento propio de la edad acorta los telómeros, fragmentos finales de los cromosomas, que son marcadores de edad celular. Pero, además, diferentes causas aceleran este acortamiento. Entre ellas se encuentra una alimentación inadecuada”, explica la catedrática Amelia Martí, miembro del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN) y directora del trabajo.

El estudio se realizó en un amplio grupo de participantes mayores de 55 años seguidos a largo plazo. El hallazgo más importante y novedoso fue que un alto consumo de esos alimentos ultraprocesados (más de 3 raciones al día) deteriora los telómeros y acelera su acortamiento. Así lo destaca la farmacéutica Lucía Alonso Pedrero, becaria predoctoral de la Fundación La Caixa y primera firmante del artículo.

Los alimentos ultraprocesados favorecen el envejecimiento. Freepik

Los alimentos que favorecen al envejecimiento celular son los que contienen aditivos, un amplio grupo de participantes mayores de 55 años seguidos a largo plazo. El hallazgo más importante y novedoso fue que un alto consumo de esos alimentos ultraprocesados (más de 3 raciones al día) deteriora los telómeros y acelera su acortamiento. Así lo destaca la farmacéutica Lucía Alonso Pedrero, becaria predoctoral de la Fundación La Caixa y primera firmante del artículo.

“Es preciso señalar, no obstante, que el objetivo del estudio de los telómeros en relación con el envejecimiento no pretende la búsqueda de la inmortalidad, sino que busca prolongar aquello que tanto nos preocupa, una vida saludable que no solo llene de años la vida, sino que llene de vida los años”, explica la catedrática Amelia Martí, quiencentra su investigación en examinar la influencia de la dieta en la integridad del material genético o ADN, particularmente en los telómeros.

Te puede interesar:

Expertos urgen a regular bebidas para evitar 40.000 muertes al año en México

Para prevenir el cáncer: muévase más, deje la cerveza y el tocino

Alimentos procesados están llevando a la obesidad