Alimentos que te ayudan a bajar los triglicéridos

Ilustrativa. Comida sana. | Los triglicéridos son un tipo de grasa presente en la sangre, que son la forma más eficiente que tiene el cuerpo de almacenar energía, si se tienen en exceso, se puede conducir a enfermedades de las arterias coronarias. Se estima que tener niveles superiores a los 200 mg/dl en la sangre aumenta el riesgo de trombosis. Cuando comes, el cuerpo convierte todas las calorías que no necesites usar de inmediato en triglicéridos. Los triglicéridos se almacenan en las células grasas. Más tarde, las hormonas liberan triglicéridos para obtener energía entre las comidas. Los triglicéridos se obtienen a través de los alimentos, si se desea eliminar el exceso de ellos en el sistema, lo mejor es evitar ciertos alimentos que incrementan sus niveles y sustituirlos por aquellos que aportan fibra además de incrementar el ejercicio físico. El nivel normal deseable es aquel menor de 150 mg/dl. Entre 150-200 sería limítrofe alto. Alimentos para reducir los triglicéridos. Pollo sin sal Avena Vino tinto (dos copas al día para hombres y una para mujeres) Frutos secos Cerales (arroz, trigo, quinoa) Pescados Vegetales crudos cítricos Margarina claras de huevo Los alimentos que incrementan la presencia de triglicéridos en la sangre son: Coco Bebidas alcohólicas Carnes rojas Embutidos Bebidas gaseoasas Dulces Cafe Pastas Quesos grasos De acuerdo a Clínica Mayo, Los triglicéridos altos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias o al engrosamiento de las paredes arteriales (arterioesclerosis), lo que aumenta el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y cardiopatías. Los triglicéridos extremadamente altos también pueden causar inflamación aguda del páncreas (pancreatitis). Los triglicéridos y el colesterol son diferentes tipos de lípidos que circulan en la sangre: Los triglicéridos almacenan las calorías no utilizadas y proporcionan energía al cuerpo. El colesterol se utiliza para construir células y ciertas hormonas. Los triglicéridos altos también pueden ser un signo de: Diabetes tipo 2 o prediabetes Síndrome metabólico: una afección en la que la hipertensión arterial, la obesidad y la hiperglucemia se presentan juntas, lo que aumenta el riesgo de sufrir enfermedad cardíaca Niveles bajos de hormonas tiroideas (hipotiroidismo) Ciertas afecciones genéticas poco comunes que afectan la forma en que el cuerpo convierte la grasa en energía