Alimentos que te provocan más acné

México.- Ciertos hábitos alimentarios, unos niveles altos de estrés y la exposición a la contaminación están entre los factores más importantes asociados con el acné, apuntan unos investigadores.

Estudiaron los vínculos con el acné en más de 6,700 personas de seis países europeos y de América. El análisis mostró que muchas más personas con acné consumen productos lácteos que las que no tienen acné: un 48.2 frente a un 38.8 por ciento.

Lo mismo sucedió con los refrescos, jugos o siropes (un 35.6 frente a un 31 por ciento); la pastelería y el chocolate (un 37 frente a un 27.8 por ciento); y también con otros dulces (un 29.7 frente a un 19.1 por ciento).

El estudio también encontró que un 11 por ciento de los que sufrían de acné consumían proteínas de suero de leche, en comparación con un 7 por ciento de los que no tenían acné. Y un 11.9 por ciento de los que sufrían de acné usaban esteroides anabólicos, frente a un 3.2 por ciento de los demás.

La exposición a la contaminación y el estrés también fueron más comunes entre las personas que tenían acné, y además era más probable que adoptaran unas prácticas ásperas de cuidado de la piel.

Los hallazgos reflejan una asociación con el acné, no un vínculo causal. El estudio se presentó el sábado en una reunión de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (European Academy of Dermatology and Venereology, EADV), en Madrid

La autora principal, la Dra. Brigitte Dreno, directora de dermatología en el Hospital Universitario de Nantes, en Francia, anotó que el acné es uno de los motivos más comunes por los cuales las personas consultan al dermatólogo.

Alimentos que generan acné.

"Su gravedad y respuesta al tratamiento podrían verse influidas por factores internos y externos, lo que llamamos el exposoma", apuntó Dreno en un comunicado de prensa de la reunión. "Por primera vez, este estudio nos permite identificar los factores más importantes del exposoma relacionados con el acné, a partir de preguntas hechas a los pacientes antes de cualquier receta de tratamiento".

Investigaciones anteriores han sugerido que el uso de tabaco es un desencadenante del acné, pero este estudio no vinculó al tabaco con el acné.

El acné afecta a más o menos 1 de cada 10 personas en todo el mundo, y a hasta un 40 por ciento de las mujeres adultas.

"Comprender, identificar y reducir el impacto del exposoma es importante para una gestión adecuada de la enfermedad del acné, dado que podría influir en el desarrollo o la gravedad del acné, además de la eficacia del tratamiento", señaló Dreno, que también es presidenta del Comité de Programación Científica de la reunión.

Las investigaciones presentadas en reuniones por lo general se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.