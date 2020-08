América Latina participa en ensayos para encontrar vacuna contra COVID-19

América Latina.- Países de América Latina participan en los ensayos para encontrar una vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), mientras exhortan a la población a mantener los cuidados necesarios para contener el virus.

En Brasil, con 3.669.995 casos y 116.580 decesos, la pandemia provocó el cierre de 135.200 comercios y la pérdida de 500.000 puestos de trabajo en el sector en el segundo trimestre del año, según informó la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC).

La patronal de los comerciantes brasileños dijo que el saldo negativo del segundo trimestre equivale al 10 por ciento del número de establecimientos comerciales registrados antes de la emergencia sanitaria y supera la pérdida anual registrada en 2016 (-105.300).

En tanto, el senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo a la COVID-19. Dijo que está bien y no tiene síntomas, y que está siendo tratado en su casa con hidroxicloroquina y azitromicina.

En México, con 568.621 infectados y 61.450 fallecimientos, el canciller Marcelo Ebrard informó que el país participará en los ensayos clínicos de la vacuna que desarrolla Italia contra la COVID-19.

En rueda de prensa, el secretario (ministro) de Relaciones Exteriores informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani aceptó la participación mexicana en los estudios de la vacuna GRAd-COV2.

En Argentina, con 359.638 casos, de los cuales 7.563 fallecieron, casi 3.000 voluntarios recibieron con muy buena tolerancia una vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus, informó el Hospital Militar Central, único centro médico habilitado para el desarrollo de esta prueba en el país.

El estudio prevé la participación de 4.500 personas de entre 18 y 85 años que se postularon para formar parte del ensayo clínico de la vacuna, preparada por la empresa farmacéutica alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer.

En ese marco, el presidente Alberto Fernández resaltó la "unidad" entre gobierno y oposición para hacer frente a la pandemia y dijo que "por encima de cualquier diferencia partidaria que ocasionalmente tenemos, lo que más nos importa es primero cuidar la salud de la gente en la pandemia".

"Este tiempo demuestra que si trabajamos juntos en favor de la gente estamos haciendo lo que debemos hacer, que es gobernar para todos y hacer que las condiciones de vida de la gente sean cada vez mejores", sostuvo el mandatario durante una videoconferencia en la que anunció obras de infraestructura para cinco provincias, con una inversión de más de 20.125 millones de pesos (unos 272 millones de dólares).

En Chile, el Ministerio de Salud reportó 1.406 casos nuevos de la COVID-19, con lo que suman 400.985 personas diagnosticadas en todo el país sudamericano.

Respecto de los fallecidos por la neumonía, de acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), se registraron 42 muertes en 24 horas.

Con ello, el total de decesos a causa de la enfermedad asciende a 10.958, desde que arribó la pandemia al país austral en marzo pasado.

En Ecuador, con 109.030 casos y 6.368 fallecidos, el Ministerio de Salud Pública informó que extendió por 30 días más el estado de emergencia sanitaria que rige en el país por la enfermedad del nuevo coronavirus, que golpea con fuerza a la nación sudamericana.

En un comunicado, la dependencia indicó que el titular del ministerio, Juan Carlos Zevallos, firmó el pasado 15 de agosto un Acuerdo Ministerial mediante el cual renovó por 30 días el estado de emergencia para enfrentar la pandemia en el territorio nacional.

Por lo pronto, el gobierno alista la campaña "Yo me cuido", con la que busca que la ciudadanía asuma responsabilidades y medidas de autocontrol para contener la pandemia.

La campaña es parte de los nuevos lineamientos que define el gobierno una vez que el próximo 14 de septiembre termine el estado de excepción en el país para mitigar la pandemia, anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un diálogo virtual con la prensa local.

"La emergencia no se ha terminado. No vamos a dejar de hacer actividades de control de la pandemia, (pero) lo que no podemos hacer es ocuparnos por completo dejando de lado la responsabilidad que hay también en la población", apuntó Romo.