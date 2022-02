Amputan ambas piernas a un joven tras comer comida china en descomposición

Un joven de 19 años de edad que consumió comida china en mal estado, presentó una infección que derivó en la amputación de ambas piernas.

El caso fue publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine, en el se explica que el joven habría comido arroz frito, pollo y sobras de lo mein, un platillo de la comida china que consiste en fideos de harina, verduras, carnes y/o mariscos, este último platillo al parecer estaba en estado de descomposición.

Al pasar 20 horas desde la ingesta de estos alimentos, comenzó a presentar dolor abdominal difuso y náuseas. Luego de estos síntomas y debido a la gravedad de los mismos, fue trasladado al Hospital General de Massachusetts.

En el nosocomio le diagnosticaron insuficiencia orgánica múltiple, presentaba manchas en la piel y erupción reticular que progresaba rápidamente.

En el Hospital General de Massachusetts fue atendido por el doctor en toxicología, Bernard Hsu, quien dijo que el joven presentó múltiples episodios de emesis (expulsión forzada del contenido del estómago por la boca) cuyo resultado eran biliosos o de color marrón rojizo.

También presentó dolor abdominal, escalofríos y debilidad generalizada, además de mialgias que empeoraban rápidamente, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y visión borrosa.

Luego de un análisis detallado, los doctores determinaron que el joven se infectó con una bacteria llamada ‘Neisseria meningitidis’ que genera la coagulación de la sangre, fallo del hígado, alteración del ritmo cardíaco y aumento de temperatura a más de 40 grados.

Debido al daño generado en las extremidades inferiores por la presencia de la bacteria, los médicos optaron por amputar ambas piernas partiendo de las rodillas.

Los especialistas piensan que la bacteria puedo germinarse en la comida en descomposición que el joven consumió.

