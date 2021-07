Angustioso el duelo que se vive tras muertes de Covid-19 en México

México.- Al 26 de julio de 2021, a nivel mundial se han reportado 4 162 304 defunciones (7644 nuevas defunciones) a causa del virus SARS-CoV-2.

Actualmente muchas personas están falleciendo y/o fallecerán a causa del coronavirus. La dimensión social de nuestras despedidas (velatorios, ceremonias religiosas o rituales familiares...), se ha visto eliminada, de forma justificada, para evitar contagios. El apoyo social relacionado a estos rituales es muy importante para que el proceso de duelo sea normal y no se convierta en un duelo complicado, menciona el Gobierno de México a través de su portal https://coronavirus.gob.mx.

Ahí se encuentra el documento al que denominó “Recomendaciones para familiares en duelo durante la pandemia de covid-19”. Menciona que, como doliente, es normal que necesite saber que su dolor tiene un impacto en los demás. El apoyo emocional recibido en estos primeros momentos es crucial, pudiendo dificultar o favorecer el proceso de duelo posterior.

Algunas personas refieren sentirse agotadas física y psicológicamente por la situación especial que estamos viviendo y por todo el tiempo de cuidados. La frustración, el enfado y la culpa son emociones que pueden estar muy presentes estos días y tal vez durante algún tiempo.

Rituales funerarios

En el caso de personas fallecidas por covid-19, se recomienda que no haya asistencia al velatorio. Al no poder estar acompañado por sus familiares probablemente el personal de la funeraria que los atienda pueda ayudar de enlace para llevar a cabo actuaciones in situ para homenajear o despedir a su ser querido: leer una carta, incluir un objeto en el ataúd, poner la canción preferida de ambos... y si fuera posible, retransmitirlo en tiempo real, a través de videollamada o grabándolo por teléfono, recomienda.

Asimismo, la construcción de una página (web, Facebook) o grupo de WhatsApp, donde familiares, amigos y conocidos puedan expresar sus condolencias y homenajear al fallecido, entre otras recomendaciones, todas enfatizando la sana distancia.

Hace hincapié en que los rituales sociales de despedida también deben ser a distancia, dado el confinamiento; esta reunión podrá llevarse a cabo por las personas que se encuentren conviviendo juntas y/o a través de llamada telefónica o videollamada, con los miembros de la familia que no pueden estar presentes.

“Propón un encuentro virtual en alguna plataforma online (Skype, Zoom, etc.) y elabora un ritual donde cada uno pueda llevar un objeto o frase que represente a la persona fallecida y dar espacio para que pueda compartir lo que desee”, aconseja.

Enfrentar el dolor

Al vivir la muerte de un familiar, menciona el documento, es probable que experimente síntomas de desregulación física y psicológica asociada a esta situación traumática (taquicardias, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, cefaleas, sequedad en la boca, sensación de mareo, irritabilidad, cambios de humor, impaciencia, dificultad para concentrarse, disminución del rendimiento, aumento de consumo de tabaco, alcohol, etc.).

Por lo que también da algunas pautas de autocuidado para personas dolientes, enfocadas en la parte física-somática, parte emocional-relacional, la parte cognitiva-mental, así como en el aspecto espiritual.

El Dato

Apoyo

“Recomendaciones para familiares en duelo durante la pandemia de covid-19”, del Gobierno de México, ofrece alternativas para compartir y expresar el dolor con los demás y que al mismo tiempo permitan honrar la memoria de sus seres queridos fallecidos.

