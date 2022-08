Ansiedad en el trabajo: por qué ocurre y cómo evitarla o calmarla

Actualmente, la salud mental es un tema que cada vez toma mayor importancia. Ahora es visible algunas actitudes y problemas que tiempo atrás eran ignoradas o dadas por hecho, entre ellos el estrés laboral, y sus consecuencias, como la ansiedad.

La ansiedad laboral en un momento puede ser difícil de identificar. Sin embargo, se manifiesta como irritación, poca concentración en tareas, insomnio o hipersomnia, entre otras formas más. La ansiedad laboral suele estar relacionada con el burnout o síndrome de agotamiento, y la padecen cada vez más trabajadores.

Se diferencia del estrés en el sentido de que, si bien el estrés puede tener sus ventajas, la ansiedad no. Esta última puede generar otros problemas que atentes contra nuestro bienestar emocional, asimismo, otra diferencia es que la ansiedad se considera ya una patología.

Generalmente nos llegamos a sentir ansiosos en el trabajo cuando las cosas no ocurren como nos gustaría, o cuando estamos demasiado presionados, o estamos en un ambiente que nos hace sentir inseguros. Sus síntomas son tanto mentales como físicos, como el dolor de cabeza, sudoración, y demás, que llegan incluso a incapacitar.

Cómo evitar la ansiedad laboral

Identificar la causa

La ansiedad aparece en momentos específicos, así que, si aprendes a identificar el momento en el que aparece, podrás estar preparado o buscar soluciones ante dicha situación.

Organizar tu tiempo

Una de las principales causas de la ansiedad es que se junten demasiados pendientes, si comienzas a gestionar tu tiempo, podrás evitarlo y disminuir la probabilidad de ansiedad.

Aprender a decir no

Si eres una de las personas que no sabe decir no, es muy seguro que en distintos momentos te hayas sentido saturado. Decir “no” es necesario, porque evita que te llenes de pendientes que no podrás cumplir.

Aprender a desconectarte

Es indispensable saber desconectarse, recuerda que es necesario saber descansar, y respetar un horario determinado. No hagas horas extra o trabajo extra que no te vayan a pagar, sé puntual con tus horarios laborales, y la ansiedad disminuirá.

Te recomendamos leer:

Gestión emocional

No estamos acostumbrados a lidiar con el estrés o con emociones negativas, lo que deriva en diversos problemas. Aprender que las emociones negativas no son malas, sino parte de la vida, nos ayudan a gestionarlas de mejor forma.