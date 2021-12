Ansiedad y soledad principales causas de llamadas a líneas de ayuda

Los datos se recopilaron de las líneas telefónicas de ayuda en caso de crisis de 19 países y regiones del mundo, incluidos Estados Unidos, China, Líbano y 14 países europeos. La información extraída incluyó los motivos de las llamadas, pero no los datos demográficos de las personas que llamaban, porque en muchos casos fueron anónimas. El número inicial de llamadas podría haberse visto afectado por problemas de personal, porque muchas líneas de ayuda informaron estar abrumadas tanto por el volumen de llamadas como por la escasez de personal (Brülhart, 2021).

Dejando en claro con ello que no hay una manera excelente de monitorear la salud mental, pero es posible aproximarse a la realidad y a otros enfoques de la misma mediante estudios como el ya descrito.

El enfoque del estudio proporcionó “una manera interesante de rastrear los cambios en la salud mental a medida que ocurren”, compartió a Lendfor Cindy Liu, psicóloga clínica del Hospital Brigham and Women en Boston, Massachusetts.

Los investigadores señalan que, más que causales, los resultados son correlativos, es decir, no se puede conocer si la asistencia financiera fue la causa de que las llamadas relacionadas con el suicidio en Francia y Alemania disminuyeran, pero los resultados indican que vale la pena tomar en cuenta estos datos e investigar más.

“Eso no invalida el sufrimiento de algunas personas o estudios anecdóticos o regionales que podrían haber encontrado resultados diferentes”, recalcó Brülhart; solo quiere decir que dicha tendencia no surgió de los datos de la línea de ayuda a gran escala que recopiló con sus colaboradores.

Explicando más a fondo los hallazgos, mencionaron que al iniciar la pandemia, con la subida de casos hubo también mayor temor a un aumento de las crisis de salud mental, incluidos los suicidios y la adicción y el abuso de la pareja íntima. Empero, Heidi señaló que Brülhart y sus colaboradores no encontraron datos que ubicaran esta problemática en los países analizados.

En la opinión de Marius Brülhart, economista y coautor del artículo, lo que las personas manifestaron era la necesidad de hablar con alguien sobre lo que estaban viviendo durante la pandemia. “No hubo señales de una explosión en las llamadas debido a violencia doméstica o suicidio”, declaró, recalcando que esto no implica que estas no se hayan dado en algunas regiones en el globo.

María Sánchez Reportera de Investigación

