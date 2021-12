Anthony Fauci sugiere no invitar a las fiestas decembrinas a familiares que no están vacunados contra la Covid-19

Estados unidos.- El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, ha pedido a las personas que no inviten a las reuniones de fin de año a quien no decidieron vacunarse contra el Covid-19.

Pese al repunto de la variante Ómicron y a la facilidades que el gobierno del país, todavía hay personas que se niegan a recibir la vacuna contra el covid-19, por lo que el experto en salud, sugirió que a esas personas, no se les invite a las reuniones familiares, pues corren peligro.

En entrevista para The Beat with Ari Melber de MSNBC, Fauci manifestó que el país registra un escenario lo “suficientemente grave”, por lo que se debería tomar la decisión de evitar a familiares que decidieron no protegerse ni cuidar de los demás.

“Si hay una persona que no ha sido vacunada diría: lo siento, pero no en esta ocasión. Quizá en otro tiempo cuando todo esto haya terminado”, expresó.

La variante omicron de COVID-19 está "simplemente arrasando en todo el mundo", dijo el domingo el principal asesor médico de la Casa Blanca mientras el presidente Joe Biden se prepara para emitir "una severa advertencia de cómo será el invierno". para los estadounidenses no vacunados.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo a "Meet the Press" de NBC que "el verdadero problema" para el sistema hospitalario de Estados Unidos, es que "tenemos tantas personas en este país que son elegibles para vacunarse y que no lo han hecho". aún ha sido vacunado ".

La perspectiva de un invierno helado por una ola de infecciones por coronavirus es una reversión severa del optimismo proyectado por Biden hace unos 10 meses, cuando sugirió en un ayuntamiento de CNN que el país esencialmente volvería a la normalidad para esta Navidad.

Biden ha tenido cuidado de no hacer promesas excesivas, pero la confianza en el país ha sido golpeada por una ola implacable de mutaciones y variaciones de COVID-19 que han dejado a muchos estadounidenses emocionalmente agotados, desanimados y preocupados por las infecciones.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, trató de defender la promesa anterior del presidente en una entrevista separada el domingo en "State of the Union" de CNN.

La administración espera una serie de infecciones revolucionarias con el aumento de viajeros de vacaciones. Fauci dijo que la mayoría de las personas que han sido vacunadas y recibieron un refuerzo deberían estar bien si toman precauciones como usar máscaras en lugares con mucha gente, incluidos los aeropuertos.

Se le preguntó a Fauci en CNN si esperaba un número récord de casos, y qué pasa con las hospitalizaciones y muertes. “Sí, bueno, lamentablemente, creo que eso va a pasar”, dijo.

Fauci dijo a NBC que el presidente volvería a instar a las personas a recibir la vacuna de refuerzo, destacaría la mayor disponibilidad de pruebas, debatiría sobre los "equipos de emergencia" para los hospitales asediados y explicaría la importancia de proporcionar vacunas al resto del mundo.