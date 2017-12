¿Realmente es malo combinar alcohol y antibióticos?

Existe la creencia de que el alcohol interfiere en el actuar de los antibióticos. Este mito nació en la Segunda Guerra Mundial, cuando la penicilina que se recetaba a los soldados era tan escasa, que después de que un paciente la tomaba, el antibiótico que salía por la orina era rescatado para reciclarse.

Cuando los soldados en recuperación tomaban cerveza incrementaba el nivel de orina y esto hacía más difícil rescatar la penicilina. o que obligó a los generales a prohibir el trago.

Aunque con la mayoría de los antibióticos las suposiciones de que hace daño con el alcohol son falsas, pero eso no quiere decir que puedan combinarse como si nada ocurriera. Por estas creencias, los enfermos a veces deciden dejar de tomarse el medicamento por tomar una copa, lo que ocasiona que la gente se salte las dosis y esto es lo que verdaderamente agrava el problema, la resistencia a los antibióticos.

Los estudios han indicado que el alcohol no afecta a la mayoría de los antibióticos que son preescritos con frecuencia, pero claro que hay excepciones, por ejemplo: cefalosporina cefotetan y cefalosporina ceftriaxona hacen que el cuerpo procese el alcohol más lentamente, lo que aumenta los niveles de una sustancia llamada acetaldehído. Eso puede provocar varios síntomas desagradables como nausea, vómito, enrojecimiento facial, dolor de cabeza, dificultad para respirar y dolores en el pecho.

La idea es que apenas el paciente se toma un trago, experimente sensaciones desagradables, lo que lo disuadirá de seguir tomando. Los síntomas son muy molestos así que es importante abstenerse de tomar alcohol mientras se toman estos antibióticos en particular y durante unos días después de terminar de hacerlo.

La resistencia a los antibióticos es una consecuencia de suspender los tratamientos.

El metronidazol es otro antibiótico que también puede ocasionar reacciones al tomarlo con alcohol, aunque un experimento realizado a un grupo de hombres finlandeses durante cinco días y no mostró efectos secundarios tras consumir alcohol. Los autores conceden que eso no descarta la posibilidad de que algunos individuos puedan ser afectados, así que no se aseguró que esto funcione siempre para todos.

Hay otros antibióticos en los que sí se debe abstenerse totalmente de tomar alcohol -tinidazol, linezolida y eritromicina- por lo cual los doctores advierten específicamente a los pacientes, así que lo mejor es preguntar al especialista que la ha recetado y cumplir religiosamente con el tratamiento se pueda o no beber.

