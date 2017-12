Anticonceptivos son factor de riesgo en cáncer de mama

Hace tiempo que se sabe que la anticoncepción hormonal, como cualquier medicamento, conlleva algunos riesgos. Los avances en la medicina buscan que las nuevas generaciones de píldoras anticonceptivas, DIU e implantes a dosis bajas de hormonas eliminen el riesgo de cáncer de mama.

Un estudio realizado en Dinamarca sugiere que el riesgo elevado de contraer cáncer de mama, aunque todavía es muy pequeño, en mujeres en la adolescencia, entre los 20 y 30 años, se debe al factor de riesgo de consumo de anticonceptivos hormonales, incluso en dosis bajas.

Los resultados mostraron que no importaba qué tipo de método hormonal se usara, dice Lina Morch, una epidemióloga investigadora de la Universidad de Copenhague, que dirigió el estudio. Encontraron "aproximadamente un 20% de más riesgo de padecer cáncer de mama entre las mujeres que actualmente usan algún tipo de anticoncepción hormonal".

La investigación fue publicada en la "New England Journal of Medicine", los investigadores estudiaron a 1,8 millones de mujeres entre 15 y 49 años de edad. Buscaban ver qué sucedió durante casi 11 años entre mujeres que usaban anticonceptivos hormonales. - por lo general, una combinación de estrógeno y progestina, y lo compararon con mujeres que dependían de métodos anticonceptivos no hormonales, como: el condón, diafragma o DIU de cobre.

A diferencia de la mayoría de las investigaciones previas, este estudio no solo rastreó el efecto de las píldoras anticonceptivas. Debido a que su conjunto de datos era muy grande, los científicos esta vez también pudieron tener una buena idea del impacto de varios otros métodos hormonales, incluidos el parche anticonceptivo, el anillo y los implantes, así como los DIU liberadores de hormonas.

Cuanto más tiempo usan las mujeres métodos hormonales, Morch asegura que existe mayor riesgo de padecer cáncer de mama.

Cualquier riesgo adicional de cáncer de mama, señalan los investigadores, debe dársele la importancia debida. Sin embargo no niegan que este tipo de anticonceptivos traen beneficios que van más allá de las ventajas obvias de la prevención de embarazos no deseados.

La investigación también contempló que los anticonceptivos orales reducen el riesgo de cáncer de ovario. Reducen el riesgo de cáncer de endometrio. Y hay una fuerte sugerencia de que también reducen el riesgo de cáncer colorrectal.

Los investigadores concluyen que las mujeres deben encontrar el método anticonceptivo que más les acomode de la mano de un especialista para evitar las complicaciones a la salud.