Antivacunas permiten que el virus de Covid-19 siga circulando

México.- Los grupos de personas que no se vacunan contra el covid-19 son los que abren la posibilidad de que el virus SARS-CoV-2 siga circulando, porque estos individuos se vuelven reservorios (organismos que alojan al virus, bacterias u otros microorganismos que pueden causar una enfermedad contagiosa y que puede propagarse hasta producir una epidemia), donde pueden infectar y replicarse, informó Gabriela García Pérez, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Las vacunas han salvado antes

La historia ha demostrado que, con constancia y cobertura universal, la vacunación es una de las mejores herramientas para preservar la salud humana; prueba de ello es que en 1980 la viruela desapareció del planeta, expuso la investigadora. La vacunación también ha contribuido en la erradicación de enfermedades severas del país como la poliomielitis —devastadora entre la niñez—, la difteria y el sarampión.

Por lo que la especialista fue contundente al decir que “es necesario que quienes no se han vacunado en esta pandemia, lo hagan”. Aun cuando las vacunas implican un riesgo menor, “siempre es menor al de no vacunarse, pues con ellas podemos prevenir la enfermedad o bien evitar que esta se agrave”, insistió.

¿Ómicron es menos grave?

En el contexto de la cuarta ola de covid-19 por la que atraviesa el país en estos momentos, aunado a la presencia de la variante ómicron, con gran poder de contagio como el virus del sarampión, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró esta como “menos peligrosa”, declaración que dio en sus días de aislamiento cuando padeció por segunda vez covid-19.

“Esta es una variante que no tiene el nivel, el grado, de peligro que la variante delta”, dijo AMLO el 11 de enero de 2022. Sobre ómicron, la especialista de la UNAM señaló que la severidad de esta variante no se ha podido medir con exactitud porque gran parte de la población ya está vacunada. “Es factible que sea menos grave, pero eso no implica que lo vaya a ser en todos, ya que cada organismo es diferente. Esto lo vemos cada año, cuando una misma gripe le hace muy poco a un individuo, mientras que a otro lo deja postrado en cama”, indicó.

Los y las niñas la necesitan

La investigadora de la UNAM destacó que de acuerdo con las cifras oficiales, nuestro país ha conseguido que 92 por ciento de la población adulta cuente ya con un esquema completo contra el SARS-CoV-2, y 83 millones de mexicanos (de los casi 129 millones que conforman la población) recibieran al menos una dosis.

En el caso de los niños y niñas, García Pérez expuso que con base en evidencia científica generada a nivel internacional, el Consejo Nacional de Vacunación (Conava) debería poner en marcha la vacunación en los y las menores, quienes son parte de un sector muy afectado por la variante ómicron, además de que es crucial que todos los ciudadanos tengan protección de algún grado.

“En definitiva, las vacunas nos ofrecen protección y lo hemos visto con esa caída tan abrupta en el número de intubados y hospitalizaciones. Claro, los contagios van al alza porque seguimos sin cuidarnos, pero sí percibo un cambio”, afirmó García Pérez, del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El Dato

Ocupación

El Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud informó que al 22 de enero en México hay 188 Unidades médicas con 70% o más de ocupación de camas en hospitalización general y 56 Unidades médicas con 70% o más de ocupación de camas con ventilador.