Anuncia Brasil muerte de voluntario de vacuna de AstraZeneca y Oxford: las pruebas no se suspenden

Autoridades sanitarias de Brasil informaron sobre la muerte de un participante voluntario en la vacuna contra coronavirus de AstraZenca y Oxford. La agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) dijo que a pesar de la muerte, las pruebas de la vacuna continuarán en Brasil pero que se iniciara una investigación sobre el caso.

AstraZeneca y la Universidad de Oxford iniciaron en Brasil las pruebas clínicas fase tres de la vacuna, incluso Brasil se encuentra entre los países latinoamericanos, junto a México y Argentina, que se han comprometido a la compra de millones de dosis de esta vacuna.

A pesar de este incidente, la vacuna de AstraZeneca y Oxford se considera una de las más seguras y de las que posiblemente recibirían aprobación para su uso más pronto.

Actualmente la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford están suspendidos en Estados Unidos, mientras que han sido retomados en India y Sudáfrica. Brasil es uno de los países más afectados por el coronavirus y tiene el segundo lugar mundial en número de muertos, sólo detrás de Estados Unidos mientras que se encuentra en el tercer lugar de casos acumulados, sumando 5.2 millones, se encuentra detrás de Estados Unidos e India.

En septiembre se dieron a conocer dos casos de voluntarios en el estudio de la vacuna que resultaron con supuestas reacciones adversas a la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y Oxford. Los casos de detectaron en Reino Unido y Estados Unidos. Ambos casos fueron catalogados como una "enfermedad neurológica inexplicable".

Sin embargo, en el primer caso se dio a conocer que la participante padecía esclerosis múltiple no diagnosticada lo que podría explicar la mielitis. Aunque no se ha dado a conocer el diagnóstico de la segunda mujer, el diario New York Times ha indicado que también podría tratarse de mielitis transversa.

La segunda mujer presentó la enfermedad al recibir la segunda vacuna de prueba. La mielitis transversa puede causar debilidad, dolor muscular, parálisis, problemas sensoriales o disminución de la vejiga y el intestino.

Una vacuna contra el coronavirus se sigue buscando en diversos países ya que el virus avanza con rapidez a nivel mundial. Al día de hoy se tienen contabilizados 40 millones 932 mil 220 casos acumulados a nivel mundial y un millón 126 mil 789 defunciones a causa de la infección Covid-19, causada por el nuevo coronavirus.