Aprueba Cofepris 4 nuevas pruebas serológicas para Covid-19 en México

México.- La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que ha autorizado el uso de 4 nuevas pruebas rápidas para detectar anticuerpos para el coronavirus en México.

Con este aval, las pruebas pueden ser vendidas en México durante la emergencia sanitaria suman ya siete. La Cofepris indicó que estas pruebas no se utilizan para detectar el coronavirus, sino para determinar la exposición que una persona pueda tener ante el coronavirus.

Las pruebas autorizadas son:

Architect SARS CoV-2 IgG

2019-nCoV Specific Test (IgG & IgM antibody determination kit)

COVID 19 IgG-IgM Cassette

Certum 2019-nCov IgG/IgM Rapid Test

Standard Q COVID-19 IgM/IgG Combo Test

Panbio COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Device

Novel Coronavirus 2019 nCoV IgG/IgM Test Kit (scolloidal gold)

Los usuarios de las pruebas listadas en la tabla anterior, deberán obligadamente reportar los resultados de la siguiente manera:

IgM-/IgG- No hay evidencia de infección por SARS-Cov 2

IgM+/IgG- Probable infección reciente sin anticuerpos protectores

IgM+/IgG+ Probable Infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo

IgM-/IgG+ Probable infección pasada con anticuerpos protectores

*Tener anticuerpos protectores IgG no excluye la posibilidad de una eventual reinfección. El inserto que debe incluirse en el estuche, deberá contener como primer párrafo la siguiente información:

Interpretación de la prueba positiva para anticuerpos en contra del SARS -CoV2

La presencia de anticuerpos tipo IgG sugiere que el sujeto ha sido expuesto a el virus y ha desarrollado una respuesta inmune, típicamente esto ocurre al menos dos semanas después de la exposición y expresión clínica de la enfermedad. No determina en forma categórica que ya no se tiene riesgo de contraer la enfermedad, pero sugiere que es de menor riesgo que quien no tiene anticuerpos.

La presencia de anticuerpos IgM indica que el sujeto ha sido expuesto al virus y sugiere que el contacto ha ocurrido en las dos semanas anteriores a la muestra.

La presencia de anticuerpos IgG e IgM en forma simultánea, indica que la enfermedad está pasando su forma aguda.

