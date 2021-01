Arranca en México vacunación masiva por Covid-19

México.- El primer paso para alcanzar una posible inmunización contra el Covid-19 en México comienza a contemplarse, o al menos es el plan de las autoridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien anunció desde ayer la llegada de 439 mil 725 dosis de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para su distribución en los 32 estados. En Sinaloa, la ruta iniciaría en Culiacán.

La pandemia no está en su momento de mayor control, si tomamos en cuenta que el pasado 6 de enero, en un solo día, se registraron 13 mil 335 nuevos casos del virus, el número más alto desde que inició la pandemia en México, hace diez meses.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La Ciudad de México además ha regresado al semáforo rojo, al igual que algunos municipios de Sonora y Sinaloa. Hasta hoy, un millón 556 mil 28 se han contagiado y 135 mil 682 han fallecido, mientras algunos sectores de la economía en el país piden menos restricciones ante una complicada situación laboral.

Inmunidad

Para que la vacuna tenga un efecto de inmunización en la población, un porcentaje significativo de la misma debería ser vacunado. Se necesita que el 50 o 60 por ciento de la población tenga la vacuna, para prevenir que los contagios se sigan expandiendo, ese sería el escenario real, afirmó Rodrigo Jácome, doctor en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El especialista , adscrito al Laboratorio del Origen de la Vida, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, enfatizó que se debe ser cauteloso a la hora de hablar de la llegada de la vacuna, porque eso no significará que se reduzcan los contagios, al menos no pronto.

"El virus va a seguir circulando. La gente se va a seguir contagiando, porque el hecho de que haya vacuna en el país no quiere decir que ya nos hayan vacunado a todos. Somos 130 millones de mexicanos, y al paso que vamos se va a tomar muchos meses o incluso años tener una vacunación efectiva para alcanzar la famosa inmunidad de rebaño", comentó.

Explicó su vez que la inmunidad de rebaño representa que aunque no todos tengan vacuna, el hecho de que ya la tenga un porcentaje muy importante de la población protege a todos, pero consideró que para que eso pase en México falta mucho tiempo.

Por otro lado, Rodrigo Jácome destacó que hay un porcentaje importante de la población que todavía tiene muchas dudas sobre las vacunas, y consideró que se tendría que hacer una campaña o comunicación social muy importante para que la gente reciba el mensaje de que las vacunas son seguras, eficaces y que si se están proporcionando es porque la comunidad científica y el Gobierno están convencidos de que funcionan.

Plan de vacunación

Con este nuevo embarque recibido ayer, continúa la primera fase de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 dirigida a profesionales de la salud de todo el país que están en la primera línea de atención de la enfermedad en hospitales que atienden Covid-19. Hasta el 11 de enero, se había aplicado el 100 por ciento de dosis recibidas en los embarques de los días 23, 26 y 30 de diciembre del 2020, así como el 62 por ciento del ingresado el 5 de enero, un total de 87 mil 060 dosis.

En total, de acuerdo con la autoridad, se ha utilizado el 81 por ciento de las 107 mil 250 dosis recibidas en los primeros cinco embarques.

El plan de la distribución contempla que las 439 mil 725 nuevas dosis estarán siendo aplicadas en 879 hospitales del país y se contará con 32 centros de redistribución. Además, de 879 brigadas o células de vacunación, que estarán formadas cada una por dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro integrantes de Sedena, Semar o Guardia Nacional, un enfermero, un médico y dos voluntarios. Llegarán a los estados por ocho rutas aéreas y 179 rutas terrestres.

Participarán 46 aeronaves, ocho asignadas en rutas aéreas y 38 disponibles en el interior de la república. Para todo el plan, se contará con 179 escoltas de seguridad. Lo anterior deberá ser reportado al Centro Coordinador Estatal y al de Bienestar de cada entidad.

Sinaloa se encuentra en la ruta cuatro de distribución con Culiacán, que contempla además los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Nayarit.

Según el plan presentado por la autoridad, una vez que se concluya con la vacunación con esquema completo, que son dos dosis a los trabajadores sanitarios, dependiendo de la producción y entrega por parte de las farmacéuticas, continuará la inmunización de la población en general, iniciando con personas adultas mayores.

La meta reiterada por el Gobierno es el de vacunar entre marzo y abril a la totalidad de personas adultas mayores contra Covid-19, por lo que esperan contar con más de 10 mil sitios de vacunación.

Semanas complicadas en México

El doctor en ciencias de la UNAM agregó que México viene arrastrando semanas complicadas en repunte de casos Covid19.

Por ello, recomendó a los ciudadanos ser extremadamente cautelosos, resguardarse lo más que se pueda, salir solo para lo indispensable, no hacer reuniones sociales en absoluto y reforzar el uso de cubrebocas en lugares públicos, entre otros: "Las medidas que ya tenemos, que funcionan, hay que reforzarlas y ser muy enfáticos en eso", puntualizó.

El integrante del Laboratorio de Origen de la Vida añadió que la complicada situación económica de las personas ha contribuido para la constante de nuevos casos en el país.

Opinó que si desde un principio se hubieran implementado medidas de apoyo a la población, sobre todo a la que tiene que salir a trabajar, se pudo haber generado un mejor escenario: "No ha pasado eso. Se vino el repunte, y mucha gente ya estaba harta del encierro, entonces nos hemos dado cuenta que la sociedad mexicana no necesariamente es la más responsable, y se suma a que el Gobierno no ha mandado nunca un mensaje de urgencia", opinó.

A su vez, el especialista añadió que, más allá del semáforo epidemiólogo, la realidad —consideró— es que el hecho de que el presidente y López-Gatell digan que todo está bajo control confunde a la población, porque hasta que no lo viven, no se siente amenazados. «Se juntan muchas cosas.

Es la tormenta perfecta. Un Gobierno que no manda un mensaje claro, una población necesitada de salir, porque además el Gobierno no los apoyó económicamente», apuntó.

Acceso a vacunas

De acuerdo con un análisis presentado por la autoridad, México fue el quinto país en el mundo en comenzar la inmunización con vacuna de Pfizer y BioNTech. Hasta el momento, se han recibido más de 500 mil dosis. Gracias a esta, se encuentra la vacunación en curso para personal de salud en el centro y norte de la república, y, a partir de esta semana, se espera comenzar a cubrir todo el país.

La vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford inició su aplicación en Reino Unido la semana pasada. Tuvo la aprobación de emergencia por parte de Cofepris el 4 de diciembre. Cabe destacar que México precompró 77.4 millones de dosis. Junto con Argentina y Fundación Slim, el país espera producir hasta 250 millones de dosis para América Latina, por lo que se está trabajando en la preparación de la planta de envasado.

México formalizó además la compra de la vacuna CanSinoBio. Tras evaluación de Cofepris, que contempla una carpeta con información completa de fase 1 y 2 entregada el 23 de diciembre, se espera el comienzo de la vacunación en el primer trimestre del 2021 con 8 millones de dosis adquiridas. México apartó además 35 millones de dosis, una sola dosis por persona. Para el caso de esta vacuna, también se estaría trabajando en la preparación y autorización de la planta para el envasado de la vacuna en México.

Covax, el mecanismo de acceso a vacunas contra Covid-19 para México y el mundo de la OMS, ofrecerá además dosis para el 3 por ciento de la población en el primer cuatrimestre del 2021. México precompró 51.5 millones de estas dosis

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los profesionales de la salud que están en hospitales que atienden la Covid-19 a que se preparen para recibir la vacuna, porque ellos son la prioridad. "No valen las influencias y el poder", aseveró.

La inmunización —dijo— "nos va a tocar pronto, pronto estaremos todos protegidos", puntualizó, al recalcar que la vacunación será universal y gratuita para la población.

Para Entender

Empresarios en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, adelantó que en este mismo mes se van a establecer los contactos con las agencias y representantes para adquirir, junto con un grupo de empresarios, las vacunas contra el Covid-19 para su aplicación a la población abierta y empleados de negocios y empresas, de acuerdo con El Universal.

Ordaz Coppel expuso que por lo menos treinta empresarios han externado su deseo de sumarse al fideicomiso que se tiene integrado, con un fondo inicial de poco más de veinte millones de pesos, producto de la venta de la residencia oficial, para realizar una compra consolidada de vacunas para sus empleados.

El funcionario dio a conocer que buscan establecer contacto con los diversos representantes de las empresas que tienen vacunas certificadas, para conocer el costo de cada una de ellas y su disponibilidad, para poder concretar una compra con el apoyo de un grupo empresarial.

Expuso que en el caso del personal de primera línea del sector salubridad, como son médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares, personal de laboratorios, entre otros, el Gobierno federal es el encargado de la dotación de las poco más de cuarenta mil dosis que se requieren para su cobertura.