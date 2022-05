Artritis reumatoide podría ser el causante del dolor de rodilla

La artritis de rodilla es una de las causas más comunes del dolor de rodilla. Los extremos del hueso de la espinilla y del hueso del muslo en la articulación de la rodilla están cubiertos por un cartílago articular.

Estos cartílagos permiten a los extremos de los huesos moverse el uno con el otro. Cuando ocurre la osteoartritis de rodilla, el cartílago articular se va erosionando gradualmente y se hace más fino.

Los síntomas de la osteoartritis de rodilla puede ser rigidez y dolor en la rodilla, además de hinchazón. El dolor puede ser más fuerte con el ejercicio.

Hasta el momento no se tiene conocimiento del por qué se desarrolla la artritis de rodilla, pero se sabe que el riesgo de desarrollar osteoartritis aumenta con la edad y que puede ser hereditario.

El ejercicio no suele provocar osteoartritis, a no ser que haga una cantidad excesiva de ejercicio. No obstante, las lesiones en la articulación de la rodilla pueden llevar a la osteoartritis más adelante en la vida.

Los calmantes, como el paracetamol y el ibuprofeno, le ayudarán a reducir el dolor y la hinchazón. También puede frotarse cremas antiinflamatorias en la rodilla para reducir el dolor y la rigidez.

A diferencia del daño por desgaste de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una dolorosa hinchazón que puede finalmente causar la erosión ósea y la deformidad de las articulaciones.

Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir los siguientes:

Articulaciones sensibles, calientes e hinchadas, rigidez articular que generalmente empeora por las mañanas y después de la inactividad, cansancio, fiebre y pérdida del apetito

Es importante que ante cualquier malestar en las rodillas o articulaciones en general, se consulte a un médico, quien podrá determinar las causas y otorgar el tratamiento adecuado.