Asegura Hugo López-Gatell que la vitamina D no previene contagios por Covid-19

CDMX.- Si bien la vitamina D tiene múltiples funciones, la más amplia en términos metabólicos es participar en el metabolismo de los huesos, en su incorporación de calcio, también se ha observado que algunos procesos del organismo, procesos celulares de alta recambio celular y de alta demanda energética se facilitan cuando existen unas buenas cantidades de calcio y de manera indirecta, cuando existe niveles suficientes de vitamina D.

Sin embargo, esta vitamina no ayuda a prevenir el Covid-19, afirmó, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante la conferencia de prensa sobre Covid-19 en México de este viernes, el funcionario desmintió que exista algún producto que evite el contagio de este virus.

Mencionó que la inmunidad frente a la tuberculosis, por ejemplo, necesaria para evitar la reactivación de la tuberculosis latente se facilita por la vitamina D y por lo tanto esta vitamina se convierte en un elemento preventivo de la tuberculosis, más no de Covid-19.

“Basado en el mismo principio, se ha pensado que en la inmunidad necesaria para resistir o modular la afección que puede ocurrir por el virus Sars-Cov-2, causante de Covid, pudiera ser beneficiada por la vitamina D. Sin embargo, hasta el momento consideramos que no existe suficiente evidencia, que sea consistente, que aborde los diferentes aspectos como comentábamos hace unos días desde el nivel bioquímico, nivel sub celular, tisular, orgánico, clínico y epidemiológico”, mencionó.

López-Gatell indicó que la hipótesis es razonable, pero que no hay evidencia científica sólida para recomendar el uso de la vitamina D como un elemento preventivo.

Dijo que como se ha visto a lo largo de la epidemia es frecuente que aparezcan noticias nacionales o internacionales que de repente posicionan en la conciencia del publico la esperanza de que hay una medicina o un producto que pueda ayudar a prevenir.

“Las noticias son más rápidas que la investigación científica y cuando se leen en un periódico connacional o internacional, hay personas que asumen que eso es evidencia científica, entonces, no, no es el caso, hasta este momento la evidencia científica no sugiere que consumir vitamina D en dosis altas disminuya el riesgo de tener Covid”, reiteró.