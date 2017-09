Así son las picaduras de insectos más comunes

Todos estamos expuestos a las picaduras de insectos, no importa si estamos en la comodidad de nuestra casa, en la ciudad o más aún en un día de campo.

En muchas ocasiones cuando nos pica un isecto no sabemos con exactitud cuál ha sido y por tanto no sabemos cómo tratar a dicha picadura, motivo por el cual no se cura o puede infectarse.

Para que no te qeuede duda de qué insecto te ha atacado, te mostramos una serie de fotografías que muestran cómo se ven las lesiones y qué insecto la generó.

Picadura de mosquito. Produce una lesión hinchaza que ocasiona mucha comezón. Si después de que te pica un mosquito presentas fiebre, debes acudir a un médico, pues podría no ser un mosquito normal y contagiarte de enfermedades.

Las avispas o abejas producen una lesión muy característica: Hinchazón con inflamación con un punto central y bastante dolor. Las abejas suelen dejer el aguijón incrustado y deberás retirarlo, en el caso de las avispas no hay aguijón.

Las chinches en su caso dejan unas ronchas rojas que provocan una intensa picazón. Una de las características principales es que suelen ser en forma de zigzag.

La garrapata se queda clavada en la piel y se hincha de forma progresiva al chupar la sangre. Puede aparecer también una costra color negro. Si la picadura de la garrapata deja una marca de círculos concéntricos, debes acudir de forma inmediata al médico, pues podría tratarse de la picadura de una garrapata que contagie la enfermedad de Lyme.

Las arañas, producen una mancha con dos pequeños puntos centrales, a veces llenos de líquido en su interior. La cicatrización puedes ser lenta por dicho veneno.