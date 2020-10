¿El síndrome de asperger es lo mismo que el autismo?

El Síndrome de Asperger es una condición que generalmente suele detectarse en la niñez, sin embargo, como los síntomas y grados del síndrome pueden variar de persona a persona y de acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentren, muchas veces no se hacen evidentes hasta la edad adulta y en esta etapa es de vital importancia prestar atención a los signos para poder otorgar una adecuada terapia.

El Síndrome de Asperger es una condición parecida al autismo, pero en una forma menos grave que generalmente se detecta a los 2 o tres años de vida, dado que se manifiesta a través del comportamiento del infante, sin embargo, cuando esta no es detectada a tiempo o conforme avanza el síndrome ya detectado y se llega a la edad adulta, algunas personas con este síndrome pueden presentar las siguientes dificultades y cualidades.

Las personas adultas con Síndrome de Asperger pueden tener problemas para entablar relaciones de amistad o profundizar en relaciones, también pueden presentar dificultades para el trabajo en equipo y al tratar de entender el mundo mental de los otros y el suyo, además pueden tener problemas para comprender las claves sociales que lo ayuden a regular su conducta.

Un adulto con asperger también podría tener problemas para detectar emociones y sentimientos ajenos y para manifestar los suyos, también pueden tener autoestima y autoconcepto ambiguos que pueden ir acompañados de sentimientos de superioridad o bien de ideas excesivamente negativas centradas en el desconocimiento de sus capacidades.

Sus capacidades de planificar y organizar su futuro en base a proyectos realistas están limitados o son incapaces de hacerlo. Pueden también presentar ansiedad y depresión, tienen problemas para tomar decisiones, mantener relaciones de pareja, dificultad para prestar atención al entorno que derivan en problemas laborales. Tampoco tienen facilidades para realizar entrevistas de trabajo.

Las personas con síndrome de Asperger tienen cualidades positivas que pueden ser aprovechadas para ayudarlos a llevar una vida adulta plena como las siguientes:

Pueden ser capaces de elaborar estrategias y alternativas que los ayuden a manejarse en un entorno social. Son por naturaleza nobles y dicen a cada momento lo que piensan. Si su trabajo se ajusta a sus intereses y tienen poca demanda social, suelen tener éxito profesional, el síndrome de asperger no les impide reclamar su independencia económica y social. La perfección a la hora de realizar cualquier tarea no se les dificulta. Si el tema o trabajo es de su interés, pueden almacenar gran cantidad de información sobre el tema. Suelen ser más eficientes en trabajos técnicos (informática, fotografí­a, matemáticas, administración, etc.) además, cuando las metas están bien definidas suelen ser persistentes en la consecución de sus objetivos.

Las personas adultas con síndrome de asperger necesitan atenciones específicas como terapias que se centren en favorecer la autoestima y el autoconcepto positivo y realista, deben dejar de ser considerados como enfermos ya que únicamente tienen una visión distinta del mundo que los rodea y que ellos perciben e interpretan a su modo. Requieren de enseñanza explícita sobre las relaciones sociales y un mediador social y laboral que ayude a generar estrategias para el desenvolvimiento exitoso en materia de conflictos sociales y laborales. Para que una persona con asperger pueda desempeñarse con éxito en sus tareas laborales deben tener una minimización de distractores ambientales en entornos laborales y desempeñarse con baja implicación social.

El Síndrome de Asperger forma parte del los Trastornos del Espectro Autista (TEA). El Asperger se define como un trastorno del neurodesarrollo en el que el cerebro de una persona con este síndrome funciona de una manera distinta a la habitual, sobre todo en las regiones donde se encuentran las habilidades de comunicación e interacción social y adaptación flexible a las demandas diarias, sin embargo tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población.