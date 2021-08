Aumenta la preocupación y el miedo por contagios de Covid-19

México.- La pandemia de SARS-CoV-2, prolongada por más de un año en México y el mundo, no solo ha dañado la salud física, sino también ha generado un impacto en la salud mental.

El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México realizó una encuesta en tres diferentes tiempos de la pandemia al mismo grupo de ciudadanos desde el 2020 hasta julio del 2021.

En 2020, el 56 por ciento de ellos informó sentir miedo y mucho miedo de contagiarse; en mayo del 2021 sentía miedo y mucho miedo de contagiarse el 59 por ciento. Con la llegada de la tercera ola de covid y las variantes del virus, este sentir aumentó a 62 por ciento para julio del 2021. El registro oficial de la Secretaría de Salud en México suma más de 242 mil muertes por coronavirus y más de tres millones de contagios, entre ellos cerca de 40 mil menores de 0 a 17 años.

Antonio Velarde, psicoterapeuta humanista, destacó en entrevista para Debate que las encuestas están reflejando que en la población está aumentando el miedo por covid-19 y consideró que es natural y hasta cierto punto sano.

Preocupación

La encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México reveló además que en 2020, el 67 por ciento se sentía expuesto a contagiarse de esta enfermedad; 28 por ciento, poco expuesto, y 5 por ciento, nada; para mayo de 2021, 65 por ciento expresó sentirse expuesto a infectarse; 32 por ciento, poco, y 3 por ciento, nada de riesgo a contraer covid-19.

No obstante, para finales de julio esas cifras incrementaron, ya que el 69 por ciento dijo sentirse expuesto; 28 por ciento, poco, y 3 por ciento, nada. Cabe destacar que en julio se registró el repunte de casos por la tercera ola de contagios en México. Por ejemplo, el 28 de mayo del 2021, México registro 3 mil 056 nuevos contagios, mientras que para el 28 de julio de este año, se registraron 19 mil 028 nuevos casos de forma oficial.

Justamente, la tercera ola de contagios mantiene muy preocupados al 46 por ciento de los participantes en este estudio, el 38 por ciento está preocupado; 11 por ciento, poco, y 5 por ciento, nada preocupado. La inquietud ante esta nueva coyuntura proviene de varios frentes, uno de ellos las variantes de covid-19, ya que el 52 por ciento indicó estar muy preocupado al respecto, el 35 por ciento se dijo preocupado; el 9 por ciento, poco, y un 4 por ciento dijo que nada.

Sobre estos sentimientos, Velarde señaló que todas las emociones básicas tienen una función de supervivencia. Sobre el miedo, por ejemplo, apuntó que es una emoción tan desagradable, pero es la respuesta emocional y fisiológica del organismo ante una amenaza y ayuda a afrontar precisamente esa amenaza. “Ante una situación real, de peligro, es sano sentir miedo, porque esa emoción de miedo me va a llevar a cuidarme a tomar medidas.

Sin el miedo, podríamos ponernos en riesgo y lo que está ocurriendo ahorita es que estamos en una situación de peligro real, como seres humanos, atacados por este virus que es el covid-19 y ese miedo nos puede ayudar a tomar medidas de precaución”, explicó.

Salud mental

La encuesta de la Universidad del Valle de México, que se realizó a personas integrantes de un panel online diseñado por el Centro de Opinión Pública de dicha universidad, analizó también los contagios en los tres diferentes tiempos para el mismo grupo de ciudadanos. Encontró un importante aumento de los mismos.

En octubre del 2020, solo el 3 por ciento de los encuestados había enfermado de covid-19; de su círculo cercano, 38 por ciento reportaba que un familiar lo había estado; 53 por ciento, un amigo, y 37 por ciento, un vecino.

Para mayo del 2021, las cifras se incrementaron, 20 por ciento de los participantes había contraído la enfermedad, en 61 por ciento de los casos había enfermado un familiar del encuestado, 69 por ciento dijo que un amigo, y 59 por ciento, un vecino. A finales de julio de este año, 23 por ciento de los encuestados había enfermado, 62 por ciento dijo que un familiar, 70 por ciento indicó que un amigo, y 63 por ciento, un vecino. Hasta el 17 de agosto, México registró 14 mil 814 nuevos contagios de covid-19, así como 877 decesos.

El psicoterapeuta Antonio Velarde enfatizó que el miedo es problemático cuando se vive en exceso, o cuando falta. Pero ¿cuándo falta miedo?, cuando se cae en temeridad, apuntó el especialista. Antonio Velarde detalló que una persona temeraria no es valiente, sino que tiene ausencia de miedo y por eso se pone en riesgo.

“Ante el covid-19 hay muchas personas temerarias todavía, que al no sentir y experimentar el miedo, no se cuidan, no usan cubrebocas, salen, se exponen a contagios y muchas de esas personas temerarias mueren o contagian a otros”, lamentó.

Explicó, a su vez, que el miedo vivido en exceso es cuando se convierte en terror y el terror paraliza e impide actuar. Por lo tanto, en esta situación de pandemia aseguró que es sano experimentar miedo y desde esa emoción del miedo, cuidarse y protegerse. “El problema es que la pandemia ha durado tanto, aparecen cada vez nuevas cepas, todos estamos viendo ya cómo fallecen familiares, amigos, vecinos y el miedo para muchas personas empieza a convertirse en terror y el terror paraliza”, comentó.

Síntomas

El miedo se puede manifestar con una sensación de malestar, dificultad para concentrarse en actividades diarias, dificultad para dormir y trastornos del sueño, palpitaciones y una sensación de agitación en el cuerpo, puede haber sudoración excesiva, e irritabilidad, indicó el psicoterapeuta humanista Antonio Velarde. Pero este miedo puede desencadenar en ataque de pánico, según el especialista.

“El ataque de pánico es cuando se vive ya con mucha intensidad, y ahí hasta se puede confundir a veces con síntomas de covid, porque puede haber dificultar para respirar, sensación de ahogo, dolor en el pecho, desorientación, lo único que no está presente es el aumento de temperatura, que esa es una señal de covid-19”, explicó.

Velarde analizó que el ataque de pánico se puede convertir en trastorno de pánico, es decir, “es sano sentir miedo, experimentarlo nos lleva a cuidarnos, pero si ese miedo se está saliendo de control y está provocando un sufrimiento exagerado, es bueno que se pueda consultar a un especialista, porque se puede llegar a tener un ataque de pánico y si se tienen ataques de pánico y no se trata puede llegar a tener trastorno de pánico, que es ya ataques recurrentes y a veces sin que haya ya un factor desencadenante”, advirtió el especialista.

Mencionó que en este momento se puede acudir con un psicoterapeuta de manera personal o en línea y también en las instituciones gubernamentales, como el DIF Sinaloa, que mantiene activo el call center para temas de salud mental y que él mismo supervisa, al 667 713 00 63.

Contagios

El manejo de la pandemia con los semáforos epidemiológicos es otro aspecto que preocupa a la ciudadanía. De acuerdo con el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el 47 por ciento se dijo muy preocupado y 38 por ciento preocupado por los retrocesos en los semáforos epidemiológicos debido a factores como las implicaciones económicas, psicológicas, sociales y educativas. Un 10 por ciento está poco preocupado, y 5 por ciento, nada. Del 9 al 22 de agosto, los estados en semáforo epidemiológico rojo son Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Ciudad de México y Guerrero.

Los estados de Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Quintana Roo se encuentran en naranja; Baja California, Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán están en amarillo, y solo Chiapas en verde.

Ansiedad

Antonio Velarde explicó que el miedo es la emoción que está en la base de la ansiedad, los trastornos de pánico son trastornos de ansiedad y la otra vertiente es la depresión que tiene la raíz a la tristeza. “Ahorita muchas personas están viviendo las dos cosas de manera combinada, miedo, es decir, ansiedad junto con depresión. Y eso es más grave”, mencionó.

Para entender...

Mitigar el miedo

El psicoterapeuta humanista dio algunas recomendaciones para aplicar desde casa que permiten mitigar el miedo. Recomendó cuidar la información que consumen y que lean solo en medios reconocidos, para evitar noticias falsas que abundan. Además, mencionó que funciona mucho la meditación y hacer ejercicio físico, si es posible hacer ejercicio en la naturaleza con todas las medidas de cuidado. “Hablar del miedo, si tienes miedo extérnalo, es muy probable que amigos y familiares también sientan miedo y se lo callen, se lo guarden. Externar ese miedo es algo que ayuda”.

Leer más:

De acuerdo con el especialista, el peor agravante del miedo es la soledad, por lo que recomendó buscar mantener vínculos fuertes incluso si se vive solo. Las vacunaciones también ayudan, consideró, al mencionar que es importante porque pueden dar mayor tranquilidad sobre el virus.