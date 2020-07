Aumenta presencia de mosco transmisor del dengue en Jalisco: IMSS

México.- La presencia del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya (Aedes Aegypty) aumenta durante la temporada de lluvias en el estado de Jalisco, principalmente en la zona metropolitana y el área costera, por lo que es de vital importancia realizar acciones como la descacharrización y la abatización del agua.

lo indicó el médico epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Juan José Atilano García, quien explicó que el vector se adaptó bien a las condiciones climáticas de la entidad, por lo que su presencia es continua a lo largo del año.

Cómo evitar la proliferación del mosco

Sin embargo, advirtió que las lluvias propician su multiplicación en receptáculos de agua, ya sea que se tengan en áreas abiertas dentro de la casa, como llantas o botellas, o dentro, como jarras o floreros.

“La realidad es que ya vivimos con el mosquito. Creemos de manera errónea que no nos va a pasar nada porque lo normalizamos, menos si estamos dentro de la ciudad, pero eso no es verdad, es justo aquí y en la costa donde hemos tenido brotes importantes en años anteriores, por eso hay que tomar medidas, en especial preventivas, para que el mosquito no se desarrolle y por lo tanto se reduzcan las posibilidades de transmisión”, indicó.

Una de esas acciones es la descacharrización, que consiste en eliminar todos los objetos que ya no sean útiles para la familia dentro del hogar y sean capaces de acumular agua, continuó. Pueden ser tan grandes como una llanta o tan pequeños como una corcholata, e incluso es posible que se acumule agua en bolsas de plástico que se encuentren en el perímetro domiciliario (patio, azotea, jardín, banqueta, etc.).

Dentro de la casa pueden existir objetos que faciliten la propagación del mosquito, por lo que el especialista pidió tener especial cuidado con ellos.

Si el depósito se puede tapar es preciso hacerlo, como en el caso de aljibes, W.C. o tinacos, si no, es importante colocar abate (insecticida que impide el desarrollo en fase larvaria del mosquito); y en el caso de floreros, macetas, jarras u otro tipo de objeto cuya función involucre contener agua, revisarlos de manera continua porque pueden convertirse en criaderos de mosquito en cuestión de horas, finalizó.

