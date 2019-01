Aumentan a 22 las muertes por influenza en Oaxaca

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informa que 22 personas han muerto a causa del virus de la influenza, 224 casos han sido confirmados y 55 más se encuentran bajo observación, esto, tras el corte de la semana epidemiológica número 4, a nivel nacional se han reportado 3 mil 282 casos.

Yadira Cid Sánchez, titular de la SSO, lanzó un exhorto a la población para establecer hábitos higiénicos como modo de vida, es decir, el lavado de manos con agua y jabón después de ir al baño, al cambiar pañales o tener contacto con dinero, antes de preparar alimentos y llegar a casa o a la oficina. También se destacó la importancia de cubrirse siempre con el ángulo interno del codo al estornudar o toser.

Respecto a la influenza, agregó que aún quedan 16 semanas de la temporada invernal; y es que, a pesar de que la incidencia ha disminuido, el sector salud no bajará la guardia y continuará con el reforzamiento de medidas preventivas y de promoción a la salud y el llamado a la vacunación.

Cid Sánchez informó que ante la presencia de síntomas de infecciones respiratorias, se debe usar cubre bocas, no acudir a lugares concurridos, no automedicarse, lavar y desinfectar frutas y verduras, clorar o hervir el agua y no consumir productos de dudosa procedencia.