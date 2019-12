Aumentan consultas por cáncer en IMSS

México.- Las consultas de primera vez por casos de cáncer aumentaron 85.9 por ciento en el IMSS en los últimos 14 años, al pasar de 632 cada mes en 2005 a mil 146 actualmente, afirmó José Arturo Gayosso Rivera, director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.



El especialista explicó que la demanda de atención creció debido a que los pacientes llegan directamente a solicitar los servicios de salud a esta unidad médica por los nuevos tratamientos oncológicos que se brindan.

Además, sostuvo, porque el hospital cuenta con amplia infraestructura para la atención oportuna de pacientes oncológicos, se logran buenos resultados y las personas alcanzan mejor calidad de vida.Zoé Robledo, director general del IMSS, adelantó que el modelo para la atención del cáncer implementado en este hospital podría establecerse en el resto de las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAEs) porque ha mostrado ser efectivo.Al encabezar la Tercera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Hospital de Oncología, reconoció el esfuerzo de los trabajadores de la Central de Mezclas para quimioterapias.Aseguró que buscan ampliar la cobertura de salud y aprovechar al máximo el equipo médico y las instalaciones en beneficio de los derechohabientes.

Remarcó que, si no se amplía la cobertura ni se aprovechan los avances tecnológicos e investigaciones, poco se estará haciendo para ubicar al derechohabiente en el centro de todas las acciones que se emprendan.En un comunicado, afirmó que el criterio de la Cuarta Transformación en materia de salud ha sido recuperar el tiempo perdido con la falta de contrataciones de personal médico, la ausencia de un plan de infraestructura nacional de largo aliento, así como recuperar la confianza en los trabajadores.Ante integrantes de la Junta de Gobierno y consejeros obreros y patronales del IMSS, Zoé Robledo dijo que iniciarán con una estrategia de mejoramiento en las unidades médicas más lejanas, donde se atiende a las personas que no tienen acceso a seguridad social, ya que el Gobierno se ha planteado lograr la atención médica y la prestación de servicios de primer y segundo nivel de manera universal.Robledo recordó que el Instituto se ha sumado a ese objetivo con la implementación del Modelo de Atención Integral a la Salud del programa IMSS-Bienestar.El diseño tripartita del Instituto, afirmó, es parte de su fortaleza, pues no solo tiene que ver con el pago de las cuotas obrero-patronales, sino también es una forma de tomar decisiones colectivas, generar corresponsabilidad y ser más justos en la determinación de las acciones.