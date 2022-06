Aumentan los casos de COVID en Guanajuato durante tres semanas seguidas, aún hay vacunas disponibles

León, Guanajuato.- El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, declaró que durante tres semanas seguidas los casos de COVID, han aumentado en el estado, se han registrado 629 nuevos contagios en el territorio estatal. Daniel Díaz, invitó a la población a no relajar las medidas debido a que la pandemia aún no termina, no se puede confiar en no seguir tomando las medidas de prevención porque la contigencia no ha terminado.

El secretario de salud estatal, Daniel Díaz Martínez informó que del 15 al 21 de mayo se registraron 111 casos, del 22 al 28 se registraron 199 y del 29 al 4 de junio se reportaron 319 contagios. La mayoría de estos casos se pueden tratar en casa indicó Daniel Díaz, son personas que ya contaban con una o más vacunas contra el coronavirus por lo que la enfermedad no les dio de manera tan agresiva.

En la ciudad de León, Guanajuato, se registraron hospitalizaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el hospital especializado en COVID de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), que se ubica en la calle 20 de enero. En cada clínica hubo hospitalizaciones, situación que ya no se había vuelto a presentar.

El pasado fin de semana se vacunó al 50% de la población joven en Guanajuato, adolescentes de 12, 13 y 14 años con más de 162 mil dosis. En el IMSS y en el ISSSTE, aún cuentan con vacunas, es importante que la gente acuda para que termine su esquema de vacunación, Daniel Díaz indicó que muchos de estos repuntes en los contagios se deben a que las personas no contaban con su esquema completo, actualmente en esos hospitales se encuentra la vacuna cansino.

Te recomendamos leer:

El secretario insistió en que si las personas sienten síntomas lo mejor que deben hacer es acudir a ver a un médico y no automedicarse. “No queremos tener un retroceso en la reactivación económica y tener pérdidas humanas”, Daniel Díaz, secretario de salud de Guanajuato.