Aumentar ingesta de sal se asocia con riesgo de diabetes

New York Times

Los niveles altos de consumo de sal podrían aumentar el riesgo de un adulto de desarrollar diabetes, dijeron los investigadores.

El nuevo estudio incluyó los datos de miles de personas en Suecia. Los hallazgos mostraron que la ingesta de sal se asoció con un aumento promedio del 65 por ciento en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por cada 2.5 gramos extra de sal (un poco menos que media cucharadita) consumidos al día.

Las personas con el consumo más alto de sal (aproximadamente 1.25 cucharaditas de sal o más) tenían un 72 por ciento más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que las que menos consumían, descubrieron los investigadores.

El estudio, dirigido por Bahareh Rasouli, del Instituto de Medicina Ambiental del Instituto Karolinska de Estocolmo, se presentó el jueves en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes, EASD) en Lisboa, Portugal.