"Aún hay gente que cree que el Covid-19 no existe", afirma la OMS

Mundo.- El directo de emergencias de la Organización Mundial de la Salud Michael Ryan, alertó que uno de los grandes retos para frenar la pandemia es que "todavía hay gente que cree que el problema no existe".

Durante la conferencia semanal de este lunes, Ryan comento que no se podrá controlar la pandemia hasta que no se apliquen las medidas de salud necesarias dentro de cada comunidad como lo son el distanciamiento social, y el uso de mascarillas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Agregó que el gran desafío es que no todos siguen las medidas sanitarias o no tienen el conocimiento para hacerlo, u optan por no hacerlo porque no creen en la enfermedad.

"No creen que tenemos una pandemia en nuestras manos, ¿Cómo podemos convencer a alguien de que haga algo si no creen que hay un problema? Es imposible pensar en esto”, explicó Michel Ryan

Ryan expicló que el problema no se trata de forzar a la población, si no, mediante el dialogo y mecanismo de gobierno intervenir para persuadir a las personas de hacer lo correcto, esto también mediante apoyo pues consideró el gobierno debe auxiliar a las personas que necesiten cumplir una cuarentena.

Por su parte el director general de la OMS, Tedros Adhanom lamentó que durante la semana pasada hubo el mayor reporte de casos hasta el momento en países del hemisferio norte, pues explicó están experimentado un aumento preocupante de casos.

“Las unidades de cuidados intensivos se están llenando hasta su capacidad en algunos lugares, particularmente en Europa y América del Norte. Entendemos la fatiga a la pandemia que siente la gente. Tiene un costo mental y físico para todos" advirtió Tedros.

Asimismo el secretario de emergencias, explicó que aunque los caos han repuntado en regiones de Europa y Estados Unidos, no es momento para cambiar la estrategia a solo mitigar el virus, pues se debe de proteger a los más vulnerables controlando el ciclo de transmisión.