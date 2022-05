Aún no se sabe como se propaga la hepatitis aguda: López-Gatell

El subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, dijo que aún no se tiene conocimiento del mecanismo de transmisión o propagación de la enfermedad por hepatitis aguda que se ha detectado en niños, tras la confirmación de cuatro casos de la enfermedad en el país.

El titular de la subsecretaría de Salud pidió a la población mexicana mantener la calma. "No existe hasta el momento evidencia de que se trate de una enfermedad infecciosa, la hipótesis actual es que algunos virus de circulación común entre los humanos, en particular el Adenovirus 41, pudieran contribuir a esta enfermedad. Debemos mantener la calma porque hasta el momento llevamos un mes desde la alerta de la OMS y no parece ser una enfermedad de rápida propagación”.

López-Gatell dijo que se ha activado el Sistema Nacional Epidemiológico en México y eso ha permitido la identificación de casos. Agregó que los niños que han enfermado habían realizado sus actividades de manera normal y no se tienen registros de viajes al extranjero.

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido. Desde entonces, se han notificado más casos.

La hepatitis es una inflamación del hígado. Hay diferentes etologías – es decir, causas – que llevan a esa inflamación, como una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables por las hepatitis A, B, C, D y E.

Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, hablamos de una hepatitis aguda. En algunos casos, como en las hepatitis B, C y D, la infección puede tornarse crónica.

Este brote de hepatitis es considerado inusual; un evento de interés que está bajo investigación de la OMS. Hasta el momento, pruebas de laboratorio excluyen que sean casos de hepatitis virales conocidas. En muchos casos, se constató una infección por adenovirus en los niños y el vínculo entre estos dos se investiga como una de las hipótesis sobre las causas subyacentes.