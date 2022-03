Automedicación, una práctica de riesgo que se suma a la Covid-19 en México

México.- La automedicación y la covid-19 no son una buena combinación. Especialistas han advertido que superar dosis recomendadas de medicamentos de venta libre o ir más allá con la compra de antibióticos sin la prescripción médica pueden representar un alto riesgo a la salud.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Inegi, a nivel nacional, el 70.3 por ciento de las personas que tuvieron algún síntoma de covid-19 y no buscaron atención se automedicó.

Automedicación

Para Debate, Israel Diarte Arellano, médico internista, explicó que la covid-19 es una enfermedad viral, sin embargo, destacó que por lo regular la gente se automedica muchas cosas.

No importaría, expuso, si fueran medicamentos de venta libre, únicamente sintomáticos, como paracetamol, por ejemplo, o algunos antiinflamatorios, como pudiera ser el ibuprofeno, por mencionar algunos, inclusive para la tos, con jarabes que son de venta libre, “mientras el paciente se quede ahí, no es ningún problema, el detalle es que algunos pacientes han acudido a medicamentos que ya no son de venta libre o están utilizando dosis que ya no son las recomendadas por los fabricantes o, en su defecto, están utilizando algunas sustancias que de ninguna manera están indicadas por las guías, por los protocolos de atención, como podría ser el dióxido de cloro o clorito, también como se llama a veces”, explicó.

Leer más: En el Día del Riñón, piden a ciudadanos cuidarlo para prevenir enfermedades

De acuerdo con el experto, todos los medicamentos, sin falta, tienen efectos adversos, pueden llegar a tener algún efecto nocivo, de manera que esas dosis que a veces se toman no son las adecuadas.

“No pueden tener medicamentos o sustancias que no están aprobadas, como la ivermectina, aunque la ivermectina no tiene un efecto deletéreo en el covid-19, tampoco tiene un efecto beneficioso y se puede crear la falsa seguridad de que estás tomando un medicamento que te va a traer beneficios y estás dejando de hacer algo que es importante: que es acudir a la consulta médica cuando tus síntomas empeoran”, ejemplificó.

Antibióticos

Diarte Arellano advirtió que no hay alguna razón por la que un paciente use antibióticos si no es por prescripción médica. E insistió que no hay una indicación para que los pacientes tomen un antibiótico en caso de un resfriado.

Ante un uso desmedido de vitaminas ante el SARS-CoV-2, el médico internista explicó que las vitaminas tiene una función muy específica, y al menos de que tenga una deficiencia nutricional conocida, o sea una persona mayor, las vitaminas no tienen una función como medicamentos y la mayor parte de ellas son suplementos alimenticio.

“No hay una correlación entre automedicarse con vitamina y tener un mejor pronóstico covid-19”, concluyó.

Leer más: ¿Por qué me mareo si me pongo de pie?

El Dato

Patógenos

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que el expendio de fármacos sin supervisión para tratar cualquier sintomatología desencadena la mutación de los patógenos, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones e incrementa los riesgos de propagación en todas sus variantes.