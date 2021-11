Avance en fármacos anticovid-19 no sustituye a las vacunas

México.- La investigación internacional avanza en la búsqueda de prevenir la enfermedad grave y la muerte por covid-19. Los medicamentos Molnupiravir y Paxlovid, desarrollados por laboratorios estadounidenses, han mostrado 100 por ciento de protección contra la muerte por SARS-CoV-2 y más del 50 por ciento de eficacia contra la enfermedad severa.

Los expertos Carlos Arias Ortiz y Alejandro Sánchez Flores, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, señalaron que estos medicamentos son una herramienta, un complemento para tratar la covid-19, que no deben sustituir a la vacunación, ni considerarse como una cura por sí mismos.

Hasta ahora, expertos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y en Reino Unido han respaldado el posible uso de emergencia del antiviral Molnupiravir de la farmacéutica estadounidense Merck, antes de que se autorice la licencia oficial, y se espera la misma respuesta por parte de la Administración de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos.

En el caso de Paxlovid, Pfizer se encuentra en aprobación para su utilización de emergencia con los Gobiernos.

¿Cómo funcionan?

Durante una conversación educativa transmitida por UNAM Global Tv, el bioquímico mexicano y académico de la UNAM Carlos Arias Ortiz indicó que el Molnupiravir y Paxlovid son un tratamiento para personas a quienes se les diagnosticó y tienen riesgo de enfermedad severa o muerte. “No son medicamentos que curan, pero previenen la severidad de la enfermedad y también la muerte”, detalló.

A decir del especialista, no es recomendado para todas las personas que contraigan la covid-19, sino en las de mayor edad y con comorbilidades. Por ello, agregó que no se piensa que sea recetada para jóvenes, en particular para quienes no presenten trastornos.

Por su parte, el experto en ciencias bioquímicas Alejandro Sánchez Flores explicó que tener estos tratamientos genera una herramienta más de combate. Abundó que se conoce que, a pesar de tener vacunas que previenen los síntomas graves y la muerte, algunos casos se salen de control. “Siempre hay un porcentaje en el cual la vacuna no genera la respuesta inmune que se espera, y tener acceso al medicamento, sobre todo al inicio de los síntomas, nos da esa opción de reducir los casos de enfermedades graves… Es un complemento que no debe sustituir a la vacunación”, explicó.

De acuerdo con Sánchez Flores, los medicamentos van a ayudar a evitar síntomas graves y la muerte, así como lo hacen las vacunas, pero para que a final de cuentas ese número que se sale del porcentaje de eficacia pueda ser tratado con pastillas. “Si lo pensamos un poquito, esto da un cuello de botella mucho menor porque la producción no sería tan masiva. Eso daría una reducción de costos. Pero los medicamentos no son un sustituto, lo debe tener claro la gente. Es un complemento, un salvavidas extra”, sostuvo.

De acuerdo con la Agencia Europea del Medicamento (EMA), el fármaco Molnupiravir, también conocido como Lagevrio a través de cápsulas, debe tomarse dos veces al día durante cinco días, por adultos con covid-19 que no requieren oxígeno suplementario y que sean pacientes de riesgo de desarrollar la enfermedad en su estado grave.

Efectividad

Durante su intervención, Carlos Arias Ortiz explicó que los ensayos clínicos de ambos fármacos no están publicados y tampoco revisados por pares, por lo que solo se tienen las declaraciones de las empresas que los desarrollaron.

“En el caso de Molnupiravir, el 7 por ciento de los pacientes tratados con el medicamento fueron hospitalizados, contra el 14 por ciento del grupo de quienes no lo tomaron”, detalló. Desde otra perspectiva, sostuvo que durante el estudio no fallecieron personas que hayan recibido el medicamento, mientras que en el grupo al que se le dio un placebo hubo ocho muertos, por lo que tiene un 100 por ciento de protección contra muerte y 50 por ciento de efectividad contra enfermedad severa.

En el caso de Paxlovid, de Pfizer, el académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM explicó que un 0.8 por ciento de quienes estuvieron en el estudio tuvieron que ser hospitalizados, contra 7 por ciento del grupo que no recibió el medicamento. “Esto implica un 89 por ciento de efectividad contra hospitalización. Y contra muerte, se reportó 100 por ciento de efectividad, contra siete fallecimientos entre los que recibieron el placebo”, apuntó el especialista.

Uso y regulaciones

Carlos Arias Ortiz explicó que por ahora es difícil saber cuándo estarán disponibles, aunque la farmacéutica Merck dijo que tendrá 10 millones de tratamientos para finales de año, de los cuales Estados Unidos ya compró 1.7 millones. Además, una de las ventajas que tiene Molnupiravir es que cuenta con una patente abierta; es decir, que se puede licenciar para que sea producido en otras naciones por más empresas, de manera genérica, lo que podría bajar los costos.

Para el caso de Pfizer, se tendrán unos 100 mil tratamientos, según sus propias declaraciones.

Molnupiravir tiene un costo aproximado de 700 dólares, es decir, 14 mil pesos mexicanos, según lo declarado por la empresa. Pfizer no ha anunciado precio para Paxlovid; sin embargo, señaló que tratará de que sea asequible para países de ingresos medios, además de licencias para manufactura en naciones que tengan la capacidad, y así abatir costos.

Para entender...

Medidas de prevención

Para los expertos Carlos Arias Ortiz y Alejandro Sánchez Flores, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, se deben mantener las medidas que buscan mitigar el número de contagios, como el uso de cubrebocas, sana distancia y, principalmente, la vacunación.

Alejandro Sánchez Flores abundó que el problema es que, hasta dentro de dos años más, es posible que se cuenta con una vacunación homogénea, más por la aparición de la variante delta, que se postula a ser la predominante en el mundo. “Posiblemente se vuelva endémica y esto significa que la vamos a ver circulando”, comentó.

Durante los últimos dos meses, México ha presentado una disminución de casos por covid-19. Hasta el pasado 18 de noviembre, se anunciaron de forma oficial 3 mil 915 nuevos casos y 20 mil 115 casos activos, además de que 63 millones 690 mil 510 personas han sido vacunadas con esquema completo.