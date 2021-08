Ayudar a los niños y niñas con la ansiedad durante la pandemia

México.- Algunos signos de ansiedad en menores que los cuidadores pueden detectar son, por ejemplo, dormir de más, no dormir o dificultad para separarse de sus padres, llanto, irritabilidad, volver a tener comportamientos que ya habían superado, como mojar la cama en las noches.

Así lo señala el apartado de salud mental, micrositio del Gobierno de México en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Otros signos que padres y madres pueden ayudar a detectar para darles la atención necesaria a sus hijos son, por ejemplo, si están sufriendo dolores de cabeza o de estómago frecuentes, así como si tienen dificultades para poner atención, señala el Dr. Emmanuel Sarmiento, especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia en un video, parte de los recursos en línea del Gobierno federal en el tema de salud mental.

En el contexto de pandemia donde la vida no ha vuelto a ser lo que era, los niños y adolescentes pueden sentirse temerosos, abrumados y preocupados. Por ejemplo, podrían evitar hacer las cosas que normalmente los ponen felices y les gustan o simplemente no tienen ganas de hacer nada, ante esto se puede ayudar a los menores, señalándoles que la situación y la forma en cómo se sienten ahora no durará para siempre, señala el Centro de Trauma Infantil de la Universidad de Yale, Estados Unidos.

También recomienda a cuidadores animar a los niños y adolescentes a que se reconecten con amistades o familiares a través de llamadas o videollamadas para que se sientan menos solos y tristes y aunque podría no gustarles, se aconseja insistirles en volver a retomar rutinas o actividades.

Alertas

El centro de la Universidad de Medicina de Yale señala que los menores pueden además estar irritables o muy enojados. Esto, explican, es una reacción a la frustración en caso de no ver a los amigos, se sienten hartos de todos los cambios y limitaciones; están preocupados o ansiosos porque odian sentirse así; ante estos sentimientos se recomienda a padres y tutores reconectarlos con rutinas, pues estas los ayudan a sentir las cosas de manera más predecible. Recuérdales que no están solos y que hablar de sus sentimientos puede ayudarlos a sentirse menos irritables o enojados.

Una técnica de respiración recomendada para chicos y grandes consiste en respirar por la nariz durante cuatro segundos, aguantar durante siete segundos el aire dentro para después lentamente soltarlo durante ocho segundos por la boca.

Si los menores no pueden aguantar durante ese tiempo el aire pueden intentar hacerlo el tiempo que puedan, ya que requiere práctica. Esto los ayudará a relajar el cuerpo y como técnica para calmarse ante momentos de enojo. En niños pequeños se recomienda aplicarla antes de que las cosas se salgan de control y ensayarla cuando los niños estén en calma.

Leer más: Salud mental en la infancia puede agravarse por pandemia de Covid-19

El Dato

Recursos

La Unicef elaboró un documento que es una guía para el regreso a las aulas con recomendaciones de prevención y control.