Ayuno de 18 horas al día puede ayudarte a vivir más

Estados Unidos.- Abstenerse de ingerir alimentos de 16 a 18 horas al día podría ser la clave para tratar una gran variedad de enfermedades ya que, de acuerdo a una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, sugiere que el ayuno intermitente podría ayudar a reducir la presión arterial, perder peso y mejorar la longevidad.

El estudio se basa en una revisión de estudios anteriores realizados en humanos y animales en donde se encontró que el ayuno intermitente es importante para el tratamiento de la obesidad, cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas.

El autor del estudio, Mark Mattson, profesor de Neurociencia en la Universidad Johns Hopkins, indica que los tips para realizar esta dieta son: alimentación con restricción de tiempo, comer de 6-8 horas al día y ayunar durante 16-18 horas y el ayuno intermitente 5: 2es decir ayuno dos días a la semana, limitando un día de ayuno a 500 calorías.

El problema es que la mayoría de las personas no ayunan de manera intermitente, por lo que los médicos no están inclinados en considerar al ayuno como una solución a una amplia gama de problemas.

Alternar entre ayuno y comida puede mejorar la salud a nivel celular, dijo Mattson y desencadenar muy probablemente en un cambio metabólico en el cual las células usan sus reservas de combustible y convierten las grasas en energía.

El ayuno intermitente se ha relacionado con vidas más larga, corazones más saludables y mejoramiento de la función cognitiva. El ayuno intermitente ayuda a mejorar la resistencia a la insulina que ayuda a mejorar los niveles de azúcar en la sangre, este cambio puede también ayudar a mejorar la función cognitiva del cerebro.