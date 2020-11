Beber bicarbonato de sodio para bajar de peso puede ser peligroso para la salud

El bicarbonato de sodio ha sido usado por muchos personas como un método para bajar de peso, sin embargo no se ha demostrado científicamente que este sea efectivo para tales fines y se deben tener en cuenta las consecuencias que esto podría tener para la salud.

Es importante que se tomen en cuenta las recomendaciones de seguridad y efectos secundarios que el consumo de bicarbonato de sodio para bajar de peso pueden tener en la salud de quien lo consume.

La teoría en la que se basa el consumo de bicarbonato de sodio para bajar de peso indica que bebiendo una cantidad de agua con bicarbonato de sodio se puede bajar de peso, pero no existe evidencia científica de ello.

Quienes lo usan indican que se baja de peso debido a la alcalinidad del bicarbonato ya que se piensa que la ingestión de este tipo de sustancias promueve la pérdida de peso.

Sin embargo, la investigación científica no ha encontrado evidencia que apoye esta teoría. El cuerpo regula naturalmente sus niveles de pH para asegurarse de que no sea demasiado ácido o alcalino. Lo que come una persona tiene muy poco efecto en este proceso.

El bicarbonato de sodio no funcionaría ara hacer más alcalino al cuerpo. Los especialistas indican que en algunos casis la pérdida de peso se debe a que se incrementa el consumo de agua, Por lo tanto, cualquier pérdida de peso que experimente una persona al beber bicarbonato de sodio con agua puede deberse al agua en lugar del bicarbonato de sodio.

Si se bebe más agua se siente menos necesidad de consumir alimentos, las grandes cantidades de agua en el cuerpo sí ayudan a descomponer la grasa.

El consumo de bicarbonato puede tener muchos efectos secundarios, algunos de gravedad como la necesidad de orinar, lo que los médicos llaman diuresis de bicarbonato.

Si se orina más de lo normal se pierde cloruro, sodio, potasio y agua, todos los cuales son necesarios para las funciones corporales normales.

Demasiado bicarbonato de sodio puede afectar la forma en que funcionan los riñones, lo que podría evitar que los riñones filtren el bicarbonato de sodio correctamente.

si se ingiere gran cantidad de bicarbonato de sodio se podría experimentar encefalopatía hemorrágica, que implica sangrado e inflamación en el cerebro, después de ingerir una gran cantidad de bicarbonato de sodio.

Las personas a menudo experimentan vómitos y diarrea después de ingerir demasiado bicarbonato de sodio. La razón de esto es que la gran cantidad de sodio atrae agua hacia el tracto digestivo para ayudar a absorberla.

Otro efecto secundario potencial muy grave de ingerir demasiado bicarbonato de sodio es la ruptura del estómago , que puede ocurrir debido a la rápida formación de gas en el estómago.

Para perder peso, los CDC recomiendan tres pasos para desarrollar hábitos alimenticios más saludables:

Reflexione sobre los hábitos alimenticios, tanto buenos como malos, e identifique los desencadenantes de aquellos que no son saludables.

Reemplace los hábitos alimenticios menos saludables por otros más saludables.

Reforzar los nuevos hábitos alimentarios.

La recomendación es que si la persona busca perder peso se debe hacer de forma correcta y saludable en caso de querer bajar de peso, debes consultar a un especialista.