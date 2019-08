Beber en exceso es mas perjudicial en mujeres

México.- Las mujeres que beben en exceso son más perjudicadas en su salud que los hombres. Esto tras un estudio realizado por Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, aunque el estudio no deja claro como el sexo del consumidor puede influir en daños graves como la lesión hepática.

Para este estudio se realizaron pruebas con ratones de laboratorio machos y hembras, de la misma edad y peso, se encontró que las ratas hembras eran más sensibles a la lesión hepática tras el consumo excesivo de alcohol.

Para esto se les administró a las ratas la misma cantidad de alcohol tres veces a intervalos de 12 horas, antes del último ciclo de administración se recolectaron muestras de sangre y tejidos hepáticos.

Las ratas hembras tenían el doble de concentración de alcohol en la sangre que las ratas macho y estas tenían hasta cuatro veces más acumulación de grasa en el hígado que los machos.

También se encontró un incremento de la proteína diacilglicerol quinasa alfa, que promueve el crecimiento tumoral y el cáncer; en los ratones machos fue del 20 por ciento pero en las hembras del 95 por ciento. Además que se incrementan las probabilidades de desarrollar otras enfermedades relacionadas con el deterioro del hígado.

Cabe destacar que estos resultados se derivan de experimentos con animales y se necesitan estudios adicionales con humanos para comprender este comportamiento.

Daño hepático por alcohol

La enfermedad hepática por consumo de alcohol puede desarrollarse muchos años después de consumir alcohol en exceso. Se puede presentar cicatrización y cirrosis, que es la fase final de la enfermedad hepática alcohólica.

La enfermedad hepática alcohólica no se presenta en todos los bebedores empedernidos. Las probabilidades de presentar la enfermedad aumentan según el tiempo que haya estado bebiendo y la cantidad de alcohol que consuma. Usted no tiene que embriagarse para que se presente la enfermedad.

La enfermedad es común en personas entre los 40 y 50 años de edad. Es más probable que los hombres presenten este problema. Sin embargo, las mujeres pueden desarrollar la enfermedad después de menos exposición al alcohol que los hombres. Algunas personas pueden tener un riesgo heredado de padecer la enfermedad.

Los primeros síntomas son: