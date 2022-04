Beneficios de la equinoterapia como rehabilitación para niñas y niños en León, Guanajuato  

León, Guanajuato.- Karime Saldaña Portillo es Maestra de equinoterapia en una fundación de León, Guanajuato que se encarga de atender niños y niñas con alguna discapacidad a través de los beneficios de la equinoterapia como rehabilitación, ella comparte en entrevista las ventajas que conlleva poder acceder a este tipo de tratamiento, comenta además los cambios que tuvieron que implementarse digitalmente en su fundación para seguir brindando atención en la pandemia.

¿Qué trabaja la equinoterapia en rehabilitación?

La equinoterapia trabaja la parte neurológica, sensorial, física, entonces se tiene una gama muy amplia para atender, se trabaja con niños neurológicamente dañados, con todas las patologías como autismo, asperger, síndrome de down dependiendo cual sea la patología, se empieza a trabajar con ellos y también las partes neurológicas.

¿Qué discapacidades has trabajado con equinoterapia en niños en la fundación?

En la fundación se ha atendido a niños con parálisis cerebral, hidrocefalia, microcefalia, se trabaja también en la parte pedagógica con niños que tengan algún problema de lenguaje, se estimula el área cognitiva de los niños para así poder trabajar la parte de motricidad fina, motricidad gruesa, cuando se trabajan los dos hemisferios del cerebro, se recrea mayor concentración y retención, entonces es por ello que el trabajar directamente en piso de 10 a 15 minutos y 30 minutos en caballo, el niño adquiere muchos más estímulos sobre el tema que se está tratando.

"La mejor edad para los caballos que se utilizan en equinoterapia es de 10 años a 12 años, no es recomendable que la terapia sea con caballos tan jóvenes porque es un potro, entonces él va a estar muy acelerado, lo ideal es que sean caballos que esten completamente trabajados para poder incluirlos a las terapias, tampoco que sean caballos muy viejos porque normalmente son caballos ya lastimados, los que normalmente piensan que es para una equinoterapia pero no se debe trabajar con ellos, porque el paso del caballo no sería de la misma forma tridimensional, un caballo de terapia necesita tener pasos específicos para llegar a lo cometido con el niño dependiendo la situación", expresó, Karime Saldaña, Maestra de Equinoterapia.

La maestra Karime Saldana recuerda uno de los casos de éxito en equinoterapia.

"Fue una chiquita que se llama Camila, la iban a operar de sus piernas porque tiene patrón de tijera, que es cuando sus piernas se le unen, !vaya! cómo tijera una arriba de otra, entonces la niña necesitaba ser operada y el doctor le recomendó que fuera a equinoterapia, y le habían dado plazo de la operación no sé de hoy a 9 meses, más o menos un año en lo que tenía la oportunidad de poder abrir de forma natural y tener la operación, entonces vino aquí a la equinoterapia y empezamos a trabajar sobre el tema mi área también de fisioterapia, y me llega la noticia al mes y medio que la niña ya va a poder ser operada, fue muy gratificante", comentó.

¿Consideras que hay suficiente difusión en México acerca de los beneficios que ofrece la equinoterapia como rehabilitación?

En México aún falta muchísima más difusión sobre la equinoterapia como rehabilitación complementaria, se necesita mucha difusión, por todo lo que en realidad hace el caballo, hace falta que las personas se acerquen a fundaciones o a centros que estén capacitados, porque no nada más el dar la vuelta en el caballo es equinoterapia, se tiene que hacer con las diferentes áreas un análisis clínico del niño o niña, entonces que vayan a terapia es de calidad, y si hace falta mas difusión, porque los beneficios son extraordinarios, se trabajan muchísimas áreas de la discapacidad, no nada más la parte motriz, es imposible subir al caballo y no estimular la parte del lenguaje, entonces se desarrolla el lenguaje, lo sensorial, la parte física y emocional, es una gama amplia para que más gente conozca qué son las terapias ecuestres.

A dos años de que inicio la Pandemia, la maestra comenta haber sentido mucha incertidumbre sobre como las cosas funcionarían, pero con el paso del tiempo, todo ha ido mejorando hasta este momento.

"Durante la pandemia la fundación sorteo algunos retos, la directora y maestra Karime Saldaña platicó que lo principal fue investigar, por medio de las redes sociales como se podía seguir trabajando con los papás directamente desde casa, todo el equipo de la parte de pedagogía y la parte de fisioterapia, dándole a los papás vídeos específicos, para poder seguir trabajando con los niños", expresó.

Sobre el tratamiento de la equinoterapia la terapeuta indicó que los niños y niñas que son neurológicamente tocados siempre van a necesitar un estímulo, si lo dejan de tener, completamente retrocede y eso era algo que preocupaba a miembros de la fundación.

"Preocupaba muchísimo a familias y pacientes, pero el reto se asumió con responsabilidad y ética, se obtuvieron grandes resultados, dos meses se cerró la terapia al 100%, y las puertas volvieron a abrirse para la gente, respetando las medidas de sanidad oficiales. "Contamos con ocho caballos y ahorita tenemos trabajando cuatro caballos, bajamos muchísimo, ojalá que las terapias vuelvan, nosotros atendemos y sí somos muy respetuosos en la parte del horario" mencionó.

Hoy, 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización del Autismo. En el estado de Guanajuato se detectó que uno de cada 80 niños a nivel nacional, nace con espectro autista (TEA), así lo informó Lizbeth Villalvazo Millán, Directora de la Clínica Mexicana de Autismo de Irapuato.

En León, Guanajuato existen algunas asociaciones privadas que ofrecen equinoterapia de tratamiento, pero también las hay públicas, con una lista de espera, así es el caso de la Policía de León que cuenta con un servicio de Equinoterapia que ofrece de manera gratuita a niños y jóvenes.

